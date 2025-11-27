Logo
Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

SRNA

27.11.2025

13:37

0
Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Pravnik Ognjen Tadić izjavio je da je političko Sarajevo samo sebi svrha i da opsesivno želi da svima drugima u BiH otima sve što može dograbiti, te da sada pokazuje frustraciju zbog izuzetno dobrih odnosa Republike Srpske i Mađarske.

- Hvala Bogu pa je Mađarska dio našeg šireg regiona, zahvaljujući čemu dobro poznaje političko Sarajevo i njegove bezobrazluke, pa se sada mnogo i ne osvrće na pasjaluke /ministra odbrane u Savjetu ministara/ Zukana Heleza i njemu sličnih - rekao je Tadić, komentarišući dobru saradnju Banjaluke i Budimpešte, kao i opstrukcije, kritike i nediplomatsko ponašanje bošnjačkih političara.

srdjan amidzic

BiH

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

Tadić je ukazao da tu sebičnost, samoživost, preporentnost i gramzivost političkog Sarajeva svakodnevno, pa čak i više od svih ostalih u BiH, moraju da trpe Bihać, Mostar, Tuzla, Zenica i Goražde.

On smatra da političko Sarajevo prosto ne može da podnese da su se Banjaluka i cijela Republika Srpska oslobodile takvog potčinjenog položaja.

- E, onda možete misliti kolika je frustracija u političkom Sarajevu kada vide da Banjaluka i Republika Srpska imaju svoje veze, svoje prijatelje, svoju ekonomsku, političku i kulturnu saradnju sa jednom od najprepoznatljivijih članica EU - rekao je Tadić za Srnu.

Ognjen Tadić

