U Dubrovniku prikupljeno 30 kubika smeća koje je more donijelo

Direktorica komunalnog preduzeća "Čistoća" Dubrovnik Mihaela Mikulandra rekla je danas da je u starom gradskom Portu te u susjednom Posatu od juče prikupljeno ukupno 30-ak metara kubnih plastike i drva koje je more nanijelo uslijed jakog juga iz Albanije, a čišćenje se nastavlja.

- Iz Porta je skupljeno oko 20 metara kubnih plastike i biljnog otpada, a s područja Posata još desetak metara kubnih plastike i biljnog otpada, konkretno drva. Posat je potpuno očišćen, a u Portu ima još posla. Biće i to završeno danas ili sutra - kazala je Mikulandra.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković u srijedu je istakao da su poznate tačne lokacije u Albaniji s kojih more povlači otpad koji na kraju završi na hrvatskoj obali.

- Ministarstvo spoljnih poslova već duže vremena aktivno razgovara s albanskom stranom jer znamo otkud smeće stiže. Nadam se da će ministarstvo uspjeti pa i finansijski pomoći Albaniji kako bi smeće zaustavilo na izvorištu. To nije interes samo Hrvatske, već i Italije i Crne Gore. Sad trpimo finansijsku štetu - rekao je Franković.

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo upozorio je da se isti problem događa u svim uvalama okrenutim prema jugoistoku, od Konavala do Lastova.