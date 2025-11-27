Zbog olujnog vjetra brojna ograničenja u vožnji

Hrvatski auto-klub saopštio je da su zbog olujnog vjetra pojedine dionice puteva zatvorene za sve grupe vozila, a brojna su ograničenja u putnom i morskom saobraćaju.

Kolovozi su mokri ili vlažni i klizavi u većem dijelu zemlje. Na putevima u gorju i Jadranskoj magistrali mogući su odroni.

Društvo Oprez na putevima: Kolovozi mokri i klizavi

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu, održavaju bezbjednosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog saobraćajnog udesa između petlji Čavle i Kikovice u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Zbog radova na auto-putu između petlji Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni od četiri kilomretra.