Zbog olujnog vjetra brojna ograničenja u vožnji

27.11.2025
09:01
Hrvatski auto-klub saopštio je da su zbog olujnog vjetra pojedine dionice puteva zatvorene za sve grupe vozila, a brojna su ograničenja u putnom i morskom saobraćaju.
Kolovozi su mokri ili vlažni i klizavi u većem dijelu zemlje. Na putevima u gorju i Jadranskoj magistrali mogući su odroni.
Oprez na putevima: Kolovozi mokri i klizavi
Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu, održavaju bezbjednosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.
Zbog saobraćajnog udesa između petlji Čavle i Kikovice u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.
Zbog radova na auto-putu između petlji Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni od četiri kilomretra.
