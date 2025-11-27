U Beogradu zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšene dvije osobe

Izvor:
Policija je u Beogradu uhapsila je dva lica, a pretresom stanova i vozila koje su osumnjičeni koristili pronašla i zaplijenila 12 kilograma kokaina i tri putnička vozila, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Lica čiji su inicijali J.D. i D.J. uhapšena su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.
"Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu", rekao je Dačić.
U akciji su učestvovali pripadnici MUP-a Srbije, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, saopšteno je iz MUP Srbije.
