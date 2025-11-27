Logo
Large banner

Izabran pacijent iz Srpske za rusku vakcinu protiv raka

27.11.2025

08:37

Komentari:

0
Изабран пацијент из Српске за руску вакцину против рака
Foto: ATV

Prvi pacijent iz Srbije koji je obolio od malignog malinoma trebalo bi narednih dana da primi tek odobrenu rusku personalizovanu mRNA vakcinu protiv raka. I pacijent iz Republike Srpske ispunjava kriterijume potrebne da primi ovu vakcinu i trenutno se radi na stvaranju uslova da otputuje u Rusiju.

Riječ je o revolucionarnoj, potpuno personalizovanoj vakcini koja se izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno.

Мраз зима

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

O značaju ove vakcine, ali i o mogućnosti odlaska pacijenata iz Republike Srpske u Moskvu u Jutarnjem programu RTRS-a govorili su onkolog Zdenka Gojković i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Gojkovićeva je rekla da je u Republici Srpskoj izabran prihvatljiv pacijent za ovu vrstu liječenja, koji je još uvijek pod imunom terapijom i čija je bolest pod kontrolom.

- Imamo spremnog i sljedećeg pacijenta, dokumentacija ja pripremljena - rekla je Gojkovićeva.

Ona je pojasnila proceduru liječenja.

илу-дјечак-школа-писање-учење-учионица-05092025

Svijet

Dječak teško povrijedio nastavnicu, majku i zamjenicu direktora

- Potrebno je uzeti uzorak tumora i krvi pacijenta. Tehnologijom se senzibilišu imune ćelije na ćelije raka i te se ćelije vraćaju pacijentu, a procedura traje do dva mjeseca - navela je Gojkovićeva.

Škrbić je naveo da izabrani pacijent mora da ode u Rusiju, gdje mu uzimaju dio tumora i uzorak krv, nakon čega počinje proizvodnja vakcine.

Škrbić je pojasnio da nije riječ o klasičnoj vakcini, već personalizovanom lijeku.

- Ostale vakcine su terapijske procedure koje imaju za cilj da spiriječe nastanak bolesti, a ovdje se kaže vakcina zbog tehnologije pripreme peronalizovanog lijeka, moderne tehnologije genskog sekvencioniranja. Nađe se mjesto mutacije i tu prave vakcinu za pacijenta, obogaćuju njegove imunske ćelije. Kad se vrate ćelije pacijentu one prepoznaju tumor kao strano tijelo i napadaju ga - rekao je on.

илу-водостај-25112025

Društvo

Vodostaj Une ispod kote redovne odbrane

Škrbić je dodao da se maligne ćelije stalno stvaraju u svakom čovjeku, ali da ih imunski sistem rješava. Problem nastaje, kaže, kada dođe do popuštanja mehanizma, jer tada tumor počne da buja zbog toga što imunske ćelije ne reaguju, a još uvijek se ne zna zašto se to dešava.

On je rekao da postoji i problem zbog nemogućnosti direktnog plaćanja sa Rusijom koja je pod sankcijama, što stvara dodatne komplikacije za pacijente kojima FZO finansira liječenje.

Поплаве Језеро

Gradovi i opštine

Prohodni putni pravci prema Jezeru

Tvorac vakcine protiv melanoma je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg, koji je napravio i vakcinu protiv raka personalizovanu za svaki određeni tumor i svakog određenog pacijenta koja se zasniva na informacionoj RNK.

Podijeli:

Tagovi:

vakcina

rak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак учење бојице учионица школа

Svijet

Dječak teško povrijedio nastavnicu, majku i zamjenicu direktora

5 h

0
Позната глумица послије порођаја добила сепсу, доживјела клиничку смрт

Kultura

Poznata glumica poslije porođaja dobila sepsu, doživjela kliničku smrt

5 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Napad na pripadnike Nacionalne garde - čin terorizma

5 h

0
Вјесник Загреб

Region

Za rušenje ''Vjesnika'' potrebne stotine kilograma eksploziva: Objekat će nestati za manje od 30 sekundi

5 h

0

Više iz rubrike

Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове

Zdravlje

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače: Odlična za srce i krvne sudove

20 h

0
Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Zdravlje

Oslanjanje na vještačku inteligenciju štetno po mentalno zdravlje

23 h

0
Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Zdravlje

Vaše srce je vjerovatno starije nego što mislite: Evo šta otkriva novi kalkulator rizika

1 d

0
Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

Zdravlje

Šta se dešava u tijelu kada kasno večerate, a ne doručkujete?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner