Izabran pacijent iz Srpske za rusku vakcinu protiv raka

Prvi pacijent iz Srbije koji je obolio od malignog malinoma trebalo bi narednih dana da primi tek odobrenu rusku personalizovanu mRNA vakcinu protiv raka. I pacijent iz Republike Srpske ispunjava kriterijume potrebne da primi ovu vakcinu i trenutno se radi na stvaranju uslova da otputuje u Rusiju.

Riječ je o revolucionarnoj, potpuno personalizovanoj vakcini koja se izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno.

O značaju ove vakcine, ali i o mogućnosti odlaska pacijenata iz Republike Srpske u Moskvu u Jutarnjem programu RTRS-a govorili su onkolog Zdenka Gojković i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Gojkovićeva je rekla da je u Republici Srpskoj izabran prihvatljiv pacijent za ovu vrstu liječenja, koji je još uvijek pod imunom terapijom i čija je bolest pod kontrolom.

- Imamo spremnog i sljedećeg pacijenta, dokumentacija ja pripremljena - rekla je Gojkovićeva.

Ona je pojasnila proceduru liječenja.

- Potrebno je uzeti uzorak tumora i krvi pacijenta. Tehnologijom se senzibilišu imune ćelije na ćelije raka i te se ćelije vraćaju pacijentu, a procedura traje do dva mjeseca - navela je Gojkovićeva.

Škrbić je naveo da izabrani pacijent mora da ode u Rusiju, gdje mu uzimaju dio tumora i uzorak krv, nakon čega počinje proizvodnja vakcine.

Škrbić je pojasnio da nije riječ o klasičnoj vakcini, već personalizovanom lijeku.

- Ostale vakcine su terapijske procedure koje imaju za cilj da spiriječe nastanak bolesti, a ovdje se kaže vakcina zbog tehnologije pripreme peronalizovanog lijeka, moderne tehnologije genskog sekvencioniranja. Nađe se mjesto mutacije i tu prave vakcinu za pacijenta, obogaćuju njegove imunske ćelije. Kad se vrate ćelije pacijentu one prepoznaju tumor kao strano tijelo i napadaju ga - rekao je on.

Škrbić je dodao da se maligne ćelije stalno stvaraju u svakom čovjeku, ali da ih imunski sistem rješava. Problem nastaje, kaže, kada dođe do popuštanja mehanizma, jer tada tumor počne da buja zbog toga što imunske ćelije ne reaguju, a još uvijek se ne zna zašto se to dešava.

On je rekao da postoji i problem zbog nemogućnosti direktnog plaćanja sa Rusijom koja je pod sankcijama, što stvara dodatne komplikacije za pacijente kojima FZO finansira liječenje.

Tvorac vakcine protiv melanoma je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg, koji je napravio i vakcinu protiv raka personalizovanu za svaki određeni tumor i svakog određenog pacijenta koja se zasniva na informacionoj RNK.