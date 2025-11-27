Za rušenje ''Vjesnika'' potrebne stotine kilograma eksploziva: Objekat će nestati za manje od 30 sekundi

Neboder "Vjesnika" u Zagrebu biće srušen za nekoliko sedmica i najvjerojatnije će biti miniran, za šta su potrebne stotine kilograma eksploziva, rekao je profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu Mario Dobrilović.

Dobrilović je naveo da prije toga mora biti izrađen projekt za rušenje zgrade koja je izgorjela u požaru.

On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te da još nisu dobili konačnu odluku s kojom metodom će se neboder rušiti, ali da je nakon pregleda stanja istakao kako je miniranje najbolje rješenje.

"Za potrebe miniranja govorimo o nekoliko stotina kilograma eksploziva", izjavio je Dobrilović hrvatskim medijima, dodajući da samo rušenje traje nekoliko desetaka sekundi, najviše do pola minute.

On je naveo da se ne očekuju posebne mjere evakuacije, a da će policija dati jasna uputstva stanarima u okolini.

Što se tiče štete na ostalim objektima unutar kompleksa "Vjesnika", Dobrilović je rekao da će dio aneksa stradati, a dio ostati sačuvan kao što su Pres centar i štamparija.

Za izazivanje požara u zgradi "Vjesnika", koji je izbio u ponedjeljak, 17. novembra, osumnjičena su dvojica osamnaestogodišnjaka.