Počinje Božićni post: Danas su poklade, ne prave se svadbe ni vjeridbe

Poklade, dan pred Božićni post

Prema narodnim običajima, poklade su praznik koji uvijek za ručak treba da okupi sve članove porodice. Trpeza treba da bude ispunjena jelima koja se spremaju od mesa, mliječnih proizvoda i svega od čega će se vjernici u narednih 40 dana, s početkom posta, uzdržavati, prenosi Istorijski zabavnik.

Svijet Putin stigao na samit ODKB

Stari kažu da se na današnji dan pozivaju i siromašni susjedi i prijatelji jer svi treba da se “omrse” tokom zajedničkog obreda i složno i u veselju uđu u post koji će trajati do Božića.

Takođe, poklade su vrijeme kada mlađi članovi porodice treba da “vode glavnu riječ” – danas se zbijaju šale, organizuju se igranke i svi se zabavljaju.

Različiti običaji se vezuju za ovaj dan, što zavisi od kraja do kraja. Negdej se poslije večere zavezuju sve verige u kući, kore od pojedenih jaja bacaju u vatru, a djeci se pred spavanje oblače prevrnute pidžame i majice.

Postoji vjerovanje da bi trebalo uveče tabane trljati bijelim lukom i izgovoriti sljedeće riječi: "Vještica kao konac, u mene zubi kao kolac."

Društvo Danas vjernici sa ukućanima treba da ispoštuju jedan običaj

Ne prave se svadbe niti daje novac na zajam

Ipak, iako danas sve treba da bude veselo u ovu nedjelju se ne prave svadbe, vjeridbe, kumstva ni pobratimstva jer se vjeruje da takve veze neće dugo trajati. Iz istog razloga ne uzimaju se pozajmice, niti se daje na zajam jer on neće biti vraćen. Ne gradi se kuća, niti nešto oko kuće.

U seoskim krajevima pokladni dan obavezno se završava velikom vatrom na glavnom trgu oko koje se okupljaju svi, pa uz šalu i dobro raspoloženje, tjeraju strah i zajedno ulaze u prvi dan posta.