"Polažu vijence Izetbegoviću, pa slave ZAVNOBiH čiji ga je sistem dva puta osudio"

"Godina 1941. predstavljala je za Srbe godinu biblijskog karaktera. U okviru NDH sistemski je uništavan jedan narod. On je masovno ušao u ustanak bez ikakve organizacije Komunističke partije Jugoslavije. Oni prilikom razdora ustaničkog pokreta pokušavaju da preuzmu inicijativu i rasporede kadrove kako bi se prikazala koliko-toliko jednakost kadrova na terenu, što se nikada nije ostvarilo do kraja rata", kaže Lozo.

On podsjeća da je više od 60 odsto pripadnika partizanskog pokreta činio srpski narod.

"Sastav vijećnika ZAVNOBiH-a, gdje Srbi imaju duplo više svojih predstavnika nego što drugi imaju udjela pokazuje. Ti predstavnici koji su birani u ZAVNOBiH, nisu imali narodni legitimitet. To su bili delegati KPJ i tako se pokušala prikazati vještačka ravnopravnost. Ona ni tada, ni nikada nije bila na terenu jedinica oslobodilačke vojske. Srbi su bili najveći činilac te vojske i iznijeli su oba antifašistička pokreta u okviru Drugog svjetskog rata", kaže Lozo.

Podsjeća i da su 78 odsto žrtava u NOV sa teritorije BiH bili Srbi.

"Taj sistem je građen na priči o bratsku i jedinstvu. Međutim, i u takvom okruženju mogli su se pronaći podaci koji jasno govore. U vojnoj enciklopediji Jugoslaviji jasno se govori ko je digao ustanak na teritoriji NDH. Digao ga je srpski narod", kaže Lozo.

On ističe da postoji dinamika nakon kapitulacije Italije gdje prilazi određen broj boraca koji su bili ili ne angažovani ili u jedinicama NDH u jedinice partizanskog pokreta.

"Ne možemo ZAVNOBiH i AVNOJ posmatrati ivan konteksta Drugog svjetskog rata. To je poseban način posmatranja i političke zloupotrebe kada se posmatra iz današnje perspektive. Danas bošnjačke elite obilježavaju ZAVNOBiH, da li to znači da obilježavaju i sistem koji je dva puta osudio Aliju Izetbegovića za narušavanje sistema koji je uspostavio ZAVNOBiH, pa idu na Kovače i polažu vijence na grob Alije Izetbegovića koji je dva puta osuđen od sistema koji je uspostavio ZAVNOBiH", kaže Lozo i poručuje da je to identitetski apsurd koji je teško objasniti.

"Istorija je pokazala da oni koji se danas pozivaju na ZAVNOBiH početkom devedesetih su rušili Jugoslaviju i AVNOJ i kontekst u kojem je ZAVNOBiH nastao. Kada se govori o obnavljanju državnosti BiH unutar AVNOJ-a, to je samo državnost koja se navodila kasnije u nekim dokumentima samo u okviru Jugoslavije. Bez AVNOJ-a ne postoji ni ZAVNOBiH, ni BiH kao samostalna država. I ta Socijalistička republika BiH koja je nanovo stvorena, nema nikakav kontinuitet sa srednjovijekovnom Bosnom i drugim oblicima organizacije koji se pokušavaju vještački uspostaviti od bošnjačkih elita. To je nešto što se naziva selektivnost izbora određenih simbola iz prošlosti. Proizvodnja kontinutiteta koji nisu postojali i u suštini govore o identitetsko hipokriziji društva. Ne možete nikome zabraniti da nešto slavi i obilježava, ali možemo im zabraniti stalnim iznošenjem činjenica da se radikalno iskrivljuje kontekst Drugog svjetskog rata i genocida nad Srbima u NDH koji je odredio i ono što Republika Srpska danas jeste - najveći zaštitnik Srba na ovim prostorima", kaže Lozo.