Održana Konferencija turizam - pokretač ekonomskog razvoja

Razmjena mišljenja i iskustava stručnjaka iz sfere turizma i preduzetništva. Istraživanje uloge turizma u razvoju lokalnih zajednica i unapređenje turizma na regionalnoj mapi. Sve ovo bilo je u fokusu današnje konferencije.

"Ovakve manifestacije nam daju mogućnost da dodatno radimo na promociji povezivanju turističkih proizvoda i da radnici u turizmu razmjenjuju iskustva i podižemo našu turističku uslugu na viši nivo što će rezultovati boljom promocijom i većem brojem turista", kaže Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

„Turizam i preduzetništvo jedni drugima pomažu turizam je jedan od bitnih grana privreda koja u Republici Srpskoj doživljava jedan porast i bitnost upravo iz tih razloga ministarstvo je podržalo manifestaciju", rekao je Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ekonomski pokazatelji o turizmu u Republici Srpskoj su u porastu. Povećan je broj posjetilaca. Kroz panel diskusije na više tema istaknuto je da je banjski turizam jedan je od najrazvijenijih oblasti turizma sa posebnim naglaskom na opštinu Laktaši gdje je ova grana turizma značajno razvijena.

„Evo naglasiću da od devet banja u Republici Srpskoj dve su u Laktašima. Laktaši su prepoznati kao turističko mjesto organizujemo brojne manifestacije kulturne i sportske", kaže Srđan Blagojević, predsjednik Skupštine grada Laktaši.

Panel diskusije na temu „Banje snaga zdravlja“ i „Manifestacioni turizam“ obilježile su konferenciju. Izloženo je kako upravo kroz dobru promociju i ulaganje može da se radi na unapređenju pomenutih oblasti turizma.

"Ono što je specifično za Jahorinu je zimska sezona ali mi pokušavamo da razvijemo ljetnu turističku sezonu i upravo su manifestacije su jedan od koraka kako da dođemo do cilja", kaže Nemanja Vučetić, marketing menadžer hotela „Termag" Jahorina.

Konferencije ovog tipa na najbolji način doprinose promociji turizma a i svih drugih privrednih grana koje doprinose pozicioniranju Republike Srpske na najbolji mogući način.