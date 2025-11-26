Logo
Topljenje snijega i obilne padavine napravile problem: Poplave i klizište u opštini Jezero

Teodora Begović

26.11.2025

19:39

Топљењe снијега и обилне падавине направиле проблем: Поплаве и клизиште у општини Језеро
Foto: ATV

Naglo topljenje snijega i obilne padavine dovele su do porasta vodostaja rijeka. U Republici Srpskoj, najgora situacija je u opštini Jezero.

Izlivanje rijeka Jošavke i Plive ugrozilo je više domaćinstava. Pored poplava koje su pogodile opštinu Jezero, pojavilo se i klizište, površine od 2,5 metara, koje ugrožava lokalni put u selu Perućica.

"Usljed velikih padavina i brzog topljenja sniježnog pokrivača, došlo je do izlijevanja rijeka Jošavke i Plive iz korita. Ulica 21. novembra kod ambulante je potpuno zatvorena. Kretanje na regionalnom i magistralnom putu M5 je usporeno i otežano i odvija se u jednoj traci. Na teritoriji opštine jezero više domaćinstava je ugroženo", kaže Nemanja Savić, Civilna zaštita opštine Jezero

Nivo Vrbasa u Delibašinom selu jutros je iznosio 330 centimetara, te je time premašio kotu redovne odbrane od poplava. Iz Civilne zaštite ističu da nema mjesta panici jer su padavine prestale i ne očekuje se dalji rast, a nadležne službe prate situaciju i u stalnom su kontaktu sa predstavnicima HE Bočac.

"Najveća prednost je jezero Bočac bilo čitavo ljeto konstantno na minimumu, pa su uspjeli da amortizuju čitav udar. Tokom noći bilo je velikih dotoka vode u hidrocentralu, po 300 kubika vode je dolazilo. Hidrocentrala radi na svom maksimumu, 40 kubika je konstantan protok, bilo je tako tokom čitave noći, a biće i preko dana, kako bi se ustabililo jezero na Bočcu", kaže Dragan Babić, šef Odsjeka civilne zaštite grada Banja Luka.

Na području grada Prijedora u protekla 24 časa palo je oko 50 litara kiše po metru kvadratnom, što je uticalo na porast vodostaja rijeke Sane. Prema podacima nadležnih službi, trenutni vodostaj iznosi 361 cm i bilježi blagi pad. Situacija na terenu se razlikuje, u gornjem toku rijeke Sane, u Gornjem i Donjem Ribniku vodostaj opada dok u Sanskom Mostu i Oštroj Luci raste.

"Naša prognoza je da ne bi trebalo biti problema sa izlivanjem rijeke Sane iz korita. Ovom prilikom hoću da napomenem da zbog neodgovornih građana koji bacaju smeće, što na svojim njivama, što u rijeku Sanu, na području grada Prijedor zadržala se veća količina smeća. O tome su upoznati nadležni organi koji će pristupiti rješavanju navedenog problema", kaže Miroslav Krneta, šef Odsjeka civilne zaštite grada Prijedor.

Nema razloga za brigu, poručuju iz HMZ-a. U naredna dva dana ne očekuju se značajnije padavine, tako da neće biti uticaja na povećanje vodostaja rijeka.

Situacija je stabilna u Republici Srpskoj. Rijeke su u koritima, a vodostaji u gornjim tokovima su u opadanju ili stagnaciji. Trenutno nijedna kvota redovne odbrane od poplava nije prevaziđena. Nadležni poručuju da nema mjesta panici jer se padavine ne očekuju.

