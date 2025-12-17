Logo
Brižit Makron naljutila žene: Stiglo više od 300 tužbi

Izvor:

Tanjug

17.12.2025

21:03

Komentari:

0
Брижит Макрон наљутила жене: Стигло више од 300 тужби
Foto: Tanjug/AP

Više od 300 žena iz nekoliko organizacija, među kojima su i grupe za prava žena, tužilo je suprugu francuskog predsjednika Emanuela Makrona, Brižit zbog javne, seksističke uvrede, nakon što je snimljena kako govori da su feministkinje koje su demonstrirale na pozorišnoj predstavi u Parizu "glupe kučke".

Tužba je podnijeta nakon što je prošle nedjelje snimljen video u kome Brižit Makron za feminističke aktivistkinje, koje su prekinule predstavu u pozorištu Foli Beržer u Parizu uzvikujući parole protiv glumca i komičara Arija Abitana, koji je ranije optužen za silovanje, kaže da su "glupe kučke", prenosi "The Guardian".

U videu, Brižit Makron tokom razgovora iza scene pozorišta Foli Beržer pita Ari Abitana kako se osjeća povodom toga što su njegovu predstavu prethodne večeri prekinule feminističke aktivistkinje uzvicima "Abitan, silovatelju", a kad je on odgovorio da se plaši, francuska prva dama je učesnice protesta nazvala "glupim kučkama", i rekla da "ćemo ih izbaciti", ako se ponovo pojave.

Породица-дјеца-родитељи

Gradovi i opštine

Od rođenja do punoljetstva: Prvi grad u BiH koji je uveo dječiji dodatak za svako dijete

Sudije su 2024. godine obustavile istragu o optužbi za silovanje iz 2021. godine protiv Abitana, zbog nedostatka dokaza za pokretanje postupka, a ta odluka je potvrđena u žalbenom postupku u januaru ove godine.

Feministička grupa "Svi mi", koja je učestvovala u protestu u pozorištu saopštila je da su njene aktivistkinje prekinule Abitanovu predstavu kako bi protestovale protiv "kulture nekažnjivosti" seksualnog nasilja u Francuskoj.

Brižit Makron je za medijsku kuću Brut rekla da joj je "zao ako je povredila žene žrtve", navodeći da su na video snimku snimljeni "privatni" komentari.

"Ne mogu da žalim zbog njih (komentara). Istina je, ja sam supruga predsjednika republike, ali ja sam prije svega ja. I zato, kada sam nasamo, mogu sebi da dozvolim da se opustim na način koji nije sasvim prikladan", kazala je Brižit Makron.

