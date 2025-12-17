Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

Izvor:
ATV
17.12.2025
20:25
Komentari:0
Nakon što su u javnost isplivali detalji o novom mirovnom sporazumu, prema kojem bi SAD mogle napasti Rusiju pod određenim uslovima, Vladimir Putin je pripremio zastrašujući odgovor.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da su ruske snage preuzele stratešku inicijativu duž cijelog fronta u Ukrajini, istovremeno obećavši proširenje takozvane bezbjednosne tampon-zone Moskve i nastavak razvoja novih oružanih sistema.
Govoreći na sastanku kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane, Putin je rekao da je 2025. godina označila "značajnu prekretnicu” u širem vojnom pohodu.
Prema njegovim riječima, ruske snage su ove godine zauzele više od 300 naselja te su sposobne ubrzati ofanzivne operacije u strateški važnim područjima fronta.
"Oružane snage Ruske Federacije iscrpljuju neprijatelja, uključujući i njegove elitne jedinice obučavane u zapadnim vojnim centrima”, rekao je.
Putin je takođe istakao modernizaciju mornarice, tvrdeći da je Ruska ratna mornarica 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 površinskih brodova i pomoćnih plovila.
Kazao je da je Rusija uspješno testirala krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik te podvodni dron na nuklearni pogon Posejdon, naglasivši da ti sistemi "već postoje” i da će se nastaviti unapređivati.
Dodao je kako će još jedan sistem, raketa Orešnik, do kraja godine biti stavljen u borbenu pripravnost.
Moskva je sistem "Orešnik” otkrila u novembru 2024. godine napadom na tvornicu oružja u Ukrajini, što je opisano kao uspješan "borbeni test”.
Vjeruje se da projektil nosi više bojevih glava koje se mogu nezavisno usmjeravati, a sposobne su nositi i nuklearne glave.
Putin je ranije konvencionalnu varijantu korištenu u tom napadu uporedio s nuklearnim oružjem male snage po nivou razorne moći, a Rusija je u međuvremenu najavila planove za raspoređivanje sistema u Bjelorusiji.
Istovremeno je Putin odbacio upozorenja o mogućem ruskom napadu na Europu kao "laži i besmislice”.
On je optužio evropske političare da podstiču histeriju i "utjeruju ljudima strah u kosti” govoreći o neizbježnom sukobu s Rusijom.
Uprkos tim poricanjima, ponovo je naglasio da Moskva namjerava proširiti bezbjednosnu tampon-zonu unutar Ukrajine te je insistirao da će "ciljevi SVO biti ostvareni”, koristeći izraz Kremlja za invaziju punog razmjera.
