Logo
Large banner

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

Izvor:

ATV

17.12.2025

20:25

Komentari:

0
Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу
Foto: Tanjug

Nakon što su u javnost isplivali detalji o novom mirovnom sporazumu, prema kojem bi SAD mogle napasti Rusiju pod određenim uslovima, Vladimir Putin je pripremio zastrašujući odgovor.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da su ruske snage preuzele stratešku inicijativu duž cijelog fronta u Ukrajini, istovremeno obećavši proširenje takozvane bezbjednosne tampon-zone Moskve i nastavak razvoja novih oružanih sistema.

Додик нова

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

Govoreći na sastanku kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane, Putin je rekao da je 2025. godina označila "značajnu prekretnicu” u širem vojnom pohodu.

Zauzeto više od 300 naselja

Prema njegovim riječima, ruske snage su ove godine zauzele više od 300 naselja te su sposobne ubrzati ofanzivne operacije u strateški važnim područjima fronta.

"Oružane snage Ruske Federacije iscrpljuju neprijatelja, uključujući i njegove elitne jedinice obučavane u zapadnim vojnim centrima”, rekao je.

Putin je takođe istakao modernizaciju mornarice, tvrdeći da je Ruska ratna mornarica 2025. godine dobila nove podmornice, kao i 19 površinskih brodova i pomoćnih plovila.

Штала

Svijet

Krenuli po penziju, pronađeni mrtvi u štali: Policija u kući zatekla neobjašnjivu scenu

Kazao je da je Rusija uspješno testirala krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik te podvodni dron na nuklearni pogon Posejdon, naglasivši da ti sistemi "već postoje” i da će se nastaviti unapređivati.

Orešnik do kraja godine u borbenoj pripravnosti

Dodao je kako će još jedan sistem, raketa Orešnik, do kraja godine biti stavljen u borbenu pripravnost.

Moskva je sistem "Orešnik” otkrila u novembru 2024. godine napadom na tvornicu oružja u Ukrajini, što je opisano kao uspješan "borbeni test”.

Vjeruje se da projektil nosi više bojevih glava koje se mogu nezavisno usmjeravati, a sposobne su nositi i nuklearne glave.

PRASE PRASICI SVINJE SVINJA

Ekonomija

Hoće li oboriti rekord: Nagle promjene cijena prasića

Putin je ranije konvencionalnu varijantu korištenu u tom napadu uporedio s nuklearnim oružjem male snage po nivou razorne moći, a Rusija je u međuvremenu najavila planove za raspoređivanje sistema u Bjelorusiji.

Neće napasti Evropu

Istovremeno je Putin odbacio upozorenja o mogućem ruskom napadu na Europu kao "laži i besmislice”.

On je optužio evropske političare da podstiču histeriju i "utjeruju ljudima strah u kosti” govoreći o neizbježnom sukobu s Rusijom.

Uprkos tim poricanjima, ponovo je naglasio da Moskva namjerava proširiti bezbjednosnu tampon-zonu unutar Ukrajine te je insistirao da će "ciljevi SVO biti ostvareni”, koristeći izraz Kremlja za invaziju punog razmjera.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Amerika

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Vladimir Putin

Burevestnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Њемачки гигант расписао конкурс за раднике у БиХ

Ekonomija

Njemački gigant raspisao konkurs za radnike u BiH

1 h

0
Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП

Hronika

Bahati vozači pokosili djecu na pješačkom prelazu: Oglasio se MUP

58 min

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Radiće za jednu marku: Formira se novi tim u Vladi Srpske

1 h

5
Сарајево смог магла

Gradovi i opštine

Uvedene zabrane u dijelu BiH zbog zagađenja vazduha

56 min

0

Više iz rubrike

Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

Svijet

Krenuli po penziju, pronađeni mrtvi u štali: Policija u kući zatekla neobjašnjivu scenu

40 min

0
Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Svijet

Tajanstveno planinsko naselje oblikovalo život daleko od civilizacije

54 min

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Svijet

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

2 h

1
Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

Svijet

Srbin silovao i sjekirom tukao bivšu djevojku, na sudu se branio na neobičan način

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

55

Poruke su slutile najgore: Ovo je Ana Volš pisala majci prije nego što je nestala

20

43

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

20

36

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

20

29

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

20

25

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner