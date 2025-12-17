Bahati vozači pokosili djecu na pješačkom prelazu: Oglasio se MUP

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, prije svega u zonama pješačkih prelaza i zonama škola.

U prethodna 24 časa u Republici Srbiji dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena djeca pešaci na pešačkom prelazu, saopštio je MUP.

Na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pješačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak.

Oba djeteta zadobila su lake tjelesne povrede.

"Istovremeno apelujemo na pješake da koriste reflektujuće materijale kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju i da kolovoz prelaze isključivo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbjedan način", dodaje se u saopštenju MUP, piše Telegraf.