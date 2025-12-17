Logo
Bahati vozači pokosili djecu na pješačkom prelazu: Oglasio se MUP

Izvor:

Telegraf

17.12.2025

19:58

Komentari:

0
Бахати возачи покосили дјецу на пјешачком прелазу: Огласио се МУП
Foto: Tanjug

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, prije svega u zonama pješačkih prelaza i zonama škola.

U prethodna 24 časa u Republici Srbiji dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena djeca pešaci na pešačkom prelazu, saopštio je MUP.

Na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pješačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak.

Oba djeteta zadobila su lake tjelesne povrede.

zena lisice hapsenje pixabay

Hronika

Zloupotrebom položaja oštetila preduzeće za oko 430.000 evra

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, prije svega u zonama pješačkih prelaza i zonama škola.

"Istovremeno apelujemo na pješake da koriste reflektujuće materijale kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju i da kolovoz prelaze isključivo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbjedan način", dodaje se u saopštenju MUP, piše Telegraf.

