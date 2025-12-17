Orban i Fico zbog Srbije žestoko opleli po EU

Premijeri Mađarske Viktor Orban i Slovačke Robert Fico oštro su se, uoči večerašnjeg samita EU-zapadni Balkan u Briselu, usprotivili tretmanu koji Unija sprovodi prema Srbiji, jer ne želi da joj otvori nijedan klaster u pristupnim pregovorima.

Orban je uoči samita ocijenio da je ponašanje EU prema Srbiji sramotno, jer je riječ o ključnoj zemlji regiona.

"Zapadni Balkan je ekonomski zlatna rezerva za EU, a Srbija je ključna zemlja za odbranu Evrope od migracija", naveo je Orban.

BiH Amputirane im noge i šake: U BiH pronađeni povrijeđeni migranti

On smatra da se bez Srbije ne može ništa uraditi, ali da se EU prema njoj ponaša nepravedno i neprihvatljivo.

"Srbija je više od trećine stanovništva regiona zapadnog Balkana. Polovina ekonomija zapadnog Balkana je srpska. Izvoz ovog regiona je vjerovatno dvije trećine srpski", objasnio je Orban.

On je ocijenio da EU zbog toga prvo mora da primi Srbiju kako bi pronašla rješenja za teškoće, a zatim da napreduje sa ostalim zemljama.

"Ali, radimo upravo suprotno. To nije dobro. To je loše. To je nepravedno i sramotno. Zato mi Mađari moramo da ih podržimo da krenu naprijed", naglasio je Orban.

Srbija Poznati ribar spasio 33 osobe: Jedan je život

Fico je ocijenio da ono što što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova, istovremeno joj stvarajući nove uslove i obaveze.

On je rekao da je EU u dubokoj krizi, čak i u osnovnim stvarima kao što je njeno proširenje, prenose slovački mediji.

Srbija neće imati predstavnika na samitu EU-zapadni Balkan, koji je počeo u Briselu.