Poruke su slutile najgore: Ovo je Ana Volš pisala majci prije nego što je nestala

Posljednju poruku od svoje kćerke Ane Volš, Milanka Ljubičić primila je 26. decembra u popodnevnim satima, da bi pet dana kasnije, 31. decembra, minut prije ponoći, a potom i 1. januara u 0.47, Ana majku i pozvala posljednji put.

Podsjetimo, Ani Volš se svaki trag izgubio u toj novogodišnjoj noći u mestu Kohaset u Masačusetsu.

Iako Anino telo nije pronađeno, njen suprug Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo.

Evo celokupne prepiske koju su Ana i Milanka razmenjivale od 25. decembra pa sve do 1. januara oko 1 sat iza ponoći kada je zabilježen i posljednji poziv.

25. decembar (Ana šalje majci poruku u 19.18 sati)

Ana: "Ćao mama. Je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington".

Milanka: "Kako to misliš i zašto mi to sada kažeš. Trebalo je koji dan ranije reći."

Iz sledeće poruke Ane Volš se odmah moglo naslutiti da nešto ozbiljno nije u redu u njenom braku budući da je odmah prešla na stvar.

Košarka Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

Ana: "Brajan i ja se ne slažemo"

Milanka: "Oko čega"

Ana: "Djece"

Milanka: "Možda mogu za 7 dana. Moram i lijekove da uzmem. Pogotovo insuline. Ne znam koliko bih ostala. U martu imam vaskularnog hirurga."

Ana: "Sutra. Pliz. Na dva mjeseca"

Milanka: "U koliko sati je sutra let"

Ana: "U 7 sati. Ili 13:30 časova"

Milanka: "Da li ću stići za 13:30; Da li može prekosutra u 13:30; Odgovaralo bi mi najviše za 7 dana; Za mene je ovo suviše kratko vrijeme"

Milanka: "Šta znači ok"

Ana: "Ok sljedeće nedelje"

Milanka je potom poslala nekoliko uzastopnih poruka ćerki kako bi odredile tačan datum njenog dolaska u Vašington.

Milanka: "Sljedeće nedjelje putujem. Je li to to znači? To znači koji datum otprilike? Da se organizujem; Sljedeća je već sutra; Je li to to ili ona sledeća; Tj. posle 01.01.2023. Najviše da bih se spremila kako treba oko 07.01. bi odgovaralo; Nije meni problem da se spakujem, nego lijekovi i doktori za sve to. Ja sam hroničar po mnogim pitanjima; Mislim da razumiješ sve ovo, a ne da ja nešto neću. Daleko bilo; Teška situacija."

Ana je zatim pozvala majku preko video-poziva i taj razgovor trajao je 16 sekundi, da bi Milanka dva minuta kasnije uzvratila poziv. Tada su razgovarale 13 minuta.

Sat vremena kasnije, Milanka je pitala kćerku za aparat za pritisak, pa se pretpostavlja da su u tih 13 minuta razriješile i konačan datum dolaska iako Milanka nije precizirala kako je tekao taj razgovor.

Milanka: "Da li ti je aparat za mjerenje pritiska u Vašingtonu da ne nosim odavde?"

Ana je majci odgovorila tek nakon tri i nešto sata, odnosno već 26. decembra po srednjeevropskom vremenu.

26. decembar (Ana odgovara u 1.43 sata ujutro po srednjeevropskom vremenu)

Ana: "Jeste."

Milanka se tek tog jutra, u 8.53 sati ponovo javila kćerki.

Milanka: "Da li treba za putovanje PCR test na koronu, i maske? Ja u martu imam kontrolu kod vaskularnog. Nije određen datum. Može biti i u drugoj polovini marta, samo ako ima termina. On radi ambulantu utorkom. Tada moram biti ovdje. Za putovanje volim da idem preko Istanbula. Malo sam se navikla. Vjerovatno nosim mali kofer. Možda može i preko Njujorka, ali ne znam koliko je daleko od Vašingtona da bi došla kolima po mene. Odgovori mi molim te na ova pitanja?"

Ana ponovo nekoliko sati nije odgovara majci na poruke, te se konačno oglasila, ali u drugačijem tonu.

Ana: "Ne treba. Ok. Možda neće trebati da dolaziš"

Milanka: "Kako sada to. Šta je sada? U svakom slučaju vama hvala!"

Ana: "Pravimo plan. Vjerovatno za februar"

Milanka: "Ja odustajem od svega toga. Ne mogu dolaziti. Kasno mi je."

Ana je zatim u 17.14 poslala, ispostaviće se, posljednju poruku majci.

Ana: "Ok"

Gradovi i opštine "Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

Nakon ovoga Ana i Milanka narednih pet dana nisu razmjenjivale ni poruke ni pozove preko "Vibera", a sledeći poziv Ana je uputila majci samo minut pre ponoći u novogodišnjoj noći. Ana je majku posljednji put pokušala da dobije i 48 minuta kasnije, odnosno 1. januara u 0.47.

"Muči me i proganja što nisam odmah otišla. Možda se ništa od ovoga ne bi desilo", kaže Milanka.

5. januar (Milanka bezuspješno pokušava da stupi u kontakt s kćerkom)

Ne sluteći šta se dešava preko okeana, Milanka je ćerki 1. ujutro čestitala Novu godinu.

Milanka: "Srećna vam Nova 2023. i božićni praznici! Pozdrav!"

Pet dana kasnije, zabrinuta Milanka ponovo je pisala ćerki.

Milanka: "Ana, gde si sine? Nije mi dobro. Što mi se ne javiš na poruku"

I sutradan je pokušala da stupi u kontakt sa ćerkom, poslednji put.

Milanka: "Gde si?"

Milanka je rekla i da je Ana iz Beograda u Ameriku otišla 7. decembra jer je njenom najmlađem djetetu bio rođendan desetak dana kasnije, prenosi "Blic".

Cijeloj priči zastrašujuću notu daje činjenica da je Anin suprug Brajan Volš već 27. decembra, samo dan nakon što je Ana razmijenila poslednju poruku sa majkom, počeo da na "Guglu" pretražuje: Koja je najbolja država za razvod za muškarce?

Brajan proglašen krivim

Porota je Brajana Volša proglasila krivim za smrt svoje supruge, Ane. Kako se može vidjeti na snimcima s izricanja presude, Brajan Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Volš je tokom izricanja presude samo klimnuo glavom. Nije izustio ni riječ, a nije djelovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Svijet Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

Osim za ubistvo prvog stepena za šta je zaprijećena kazna doživotnog zatvora, Volš se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tijela, prenosi Informer.

Izricanje presude je odloženo sa srijede na četvrtak.