Od rođenja do punoljetstva: Prvi grad u BiH koji je uveo dječiji dodatak za svako dijete

Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je u drugom čitanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta BiH.

Usvajanjem tog zakona uvedeno je pravo na dječji dodatak za svako dijete u Brčko distriktu BiH, od rođenja do navršene osamnaeste godine života, bez obzira na materijalni i socijalni status porodice, čime je Brčko distrikt BiH postao prva zajednica u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila ovakav oblik dječje zaštite.

Zakonom je utvrđen minimalni iznos dječijeg dodatka od 50 konvertibilnih maraka, dok je Vlada Brčko distrikta BiH obavezna da u roku od 60 dana donese odluku o tačnom iznosu dječijeg dodatka, koji ne može biti manji od propisanog minimuma, kao i o visini posebnog dječijeg dodatka.

Primjena zakona počeće 1. maja 2026. godine, od kada će svako dijete u Brčko distriktu BiH imati pravo na dječiji dodatak.

Jedina obaveza za djecu školskog uzrasta, u skladu s propisima o obrazovanju, jeste dostavljanje potvrde o redovnom pohađanju nastave u periodu od sedme do petnaeste godine života.

Prema evidencijama Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, ovim zakonom pravo na dječiji dodatak stiče oko 11.000 novih korisnika, dok će oko 6.000 korisnika koji su ranije ostvarivali pravo na posebni dječiji dodatak nastaviti koristiti to pravo u postojećem iznosu, bez mogućnosti duplog ostvarivanja prava.

Posebni dječiji dodatak i dalje se odnosi na djecu iz posebno osjetljivih socijalnih kategorija, uključujući djecu s poteškoćama u razvoju.

Procijenjene budžetske implikacije za dječiji dodatak na godišnjem nivou iznose između šest i sedam miliona konvertibilnih maraka, dok su dosadašnja izdvajanja za dječije i posebne dječije dodatke iznosila oko pet miliona KM.

Nakon usvajanja zakona, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Damir Bulčević ukazao je na značaj donesenih izmjena Zakona o dječjoj zaštiti.

"Danas smo usvojili izmjene Zakona o dječijoj zaštiti i na taj način omogućili da svako dijete u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, od rođenja do osamnaeste godine, ima pravo na dječiji dodatak. Time smo postali prva zajednica u Bosni i Hercegovini koja uvodi ovaj dječiji dodatak. Zakonom smo utvrdili i minimalni iznos dodatka od 50 konvertibilnih maraka, dok će Vlada u narednih 60 dana donijeti odluku o njegovoj tačnoj visini", kazao je Bulčević.

Istakao je da je to dio njihove jasne i opredijeljene pronatalitetne politike.

"Već smo ranije uveli jednokratnu novčanu pomoć od 1.000 KM za svako novorođeno dijete, a današnjim zakonom činimo dodatni iskorak ka jačanju socijalne sigurnosti porodica i stvaranju boljih uslova za život djece u Brčko distriktu BiH", poručio je Bulčević.