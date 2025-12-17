Gradiška postaje digitalna: Grad nastoji da olakša poslovanje privrednicima

Digitalna transformacija postaje jedan od ključnih pravaca razvoja Gradiške. Kroz unapređenje elektronskih servisa i modernu infrastrukturu, grad nastoji da olakša poslovanje privrednicima i ubrza administrativne procedure za svoje građane.

"Najbitnije o čemu smo pričali je dio Grada Gradiške napredak na koji smo tom polju postigli i mogućnost podnošenja zahtjeva iz svog privrednog društva iz svoje radnje iz svoje kuće", kazala je predsjednik Privrednog savjeta Grada Gradiška Dragana Ilić.

"Lora mreža je prije svega zamišljena da poboljša kvalitet života u gradu te da se stavljaju senzori da se približavamo rješenju smart sitija kako bi od toga imali koristi privrednici, građani i svi ostalo", rekla je savjetnik gradonačelnika za informaciono-komunikacione tehnologije Admira Kličić.

Digitalna infrastruktura, kroz usluge e-uprave koristi se kao osnova za uvođenje pametnih rješenja i unapređenja

"Za potrebe svojih građana, privrednika omogućava podnošenje zahtjeva onlajn, na virtuelnom šalteru uvijek ste prvi, podnosite zahtjev bez redova, bez čekanja, imate uvid kao transparentna jedinica lokalne samouprave u svakom momentu gdje je predmet koliko se zadržao i moći ćete vidjeti vaš izlazni dokument", dodala je Kličić.

Privrednici ističu da im ovakva rješenja omogućavaju bržu komunikaciju s gradskom administracijom i lakše prilagođavanje tržišnim promjenama.

"Sva kretanja na tržištu su izuzetno izazovna, u nekom trenutku izgleda sve jako dobro u sljedećem trenutku se jako brzo promijeni, to su neki izazovi koji stoje pred nas privrednicima ali se nadamo da ćemo to uspješno savladati kao i sve do sad", izjavio je potpredsjednik Privrednog savjeta Grada Gradiška Krešimir Bodrožić.

Cilj Grada Gradiške je da daljim razvojem digitalnih servisa stvori efikasniju, transparentniju i konkurentniju lokalnu zajednicu.