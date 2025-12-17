Doboj u fokusu investicija u Srpskoj

Doboj je u prioritetu investicionih zahvata u Srpskoj, i u narednih godinu dana u taj grad će biti uloženo desetak miliona maraka.

To je poruka predsjednika SNSD-a gradskom odboru te stranke. U narednim danima razgovaraće se o investicijama koje grad vode putem razvoja.

"Mi ćemo u narednih godinu dana iz sredstava budžeta Republike Srpske sigurno desetak 15 miliona usmjeriti prema investicijama lokalnih razvoja ovde u samom gradu Doboju", rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Okupljeni smo, jedinstveni i pokazujemo impozantnu snagu u Doboju. Samo složno i jedinstveno možemo ići naprijed, poruka je prvog čovjeka grada.

"Jer želimo da grad Doboj i Republici Srpskoj idu naprijed da budu mjesto gdje narod dolazi gdje ostaje i ostaje i siguran sam da sloga i jedinstvo u svemu tome nam daje krila i snagu", kazao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Doboj je primjer saradnje lokalne i republičke vlasti. Sinergija je u prethodnima godinama bila ključna u realizaciji projekata, a bolnica i gradnja saobraćajnica samo su neki od njih.