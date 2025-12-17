Logo
Akcija "Armagedon": Uhapšeno 8 pedofila zbog dječije pornografije

17.12.2025

Акција "Армагедон": Ухапшено 8 педофила због дјечије порнографије

U više gradova u Srbiji uhapšeno je osam osoba, među kojima je i jedan ruski državljanin, zbog dječije pornografije.

Ova lica uhapšena su u Beogradu, Leskovcu, Novom Sadu, Kikindi, Kruševcu, Čačku, Somboru i Kragujevcu u okviru akcije "Armagedon", koja je dio međunarodne operacije usmjerene na suzbijanje seksualne ekspoatacije i zlostavljanja djece na internetu.

Uhapšeni su u dužem vremenskom periodu, putem interneta, preuzimali, čuvali i dijelili sadržaje nastale iskorišćavanjem djece u pornografske svrhe, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

педофил хапшење Бијељина

Hronika

Pedofil iz Banjaluke uhapšen na djelu!

Trojica osumnjičenih čiji su inicijali A.Đ, L.T. i M.I. su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao djevojčice uzrasta 12 i 13 godina, a potom stupali u kontakt sa maloljetnim licima od kojih su zahtijevali i pribavili fotografije i video-snimke seksualne sadržine.

Prilikom pretresanja stanova i drugih prostorija svih osumnjičenih, na elektronskim uređajima pronađene su fotografije i video-snimci nastali iskorišćavanjem djece i maloletnih lica u pornografske svrhe.

педофил хапшење Бијељина

Hronika

Kako je Banjalučanin upao u zamku: Fotografije slao policajcima misleći da je dijete

Sedmoro osumnjičenih i državljanin Rusije sumnjiče se da su izvršili krivična djela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije po nalogu Posebnog odjeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

