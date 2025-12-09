Logo
Jezivo: Muškarac (64) osumnjičen za obljubu djevojčice (6)

09.12.2025

17:07

Језиво: Мушкарац (64) осумњичен за обљубу дјевојчице (6)
Foto: Pexels

Policija u Kraljevu uhapsila je R. V. (64) iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično jelo obljuba sa djetetom tako što je, kako se sumnja, u prethodnom periodu obljubio šestogodišnju djevojčicu, saopštila je danas PU Kraljevo.

Prema navodima iz saopštenja Policijske uprave Kraljevo, slučaj je otkriven nakon prijave porodice, a policijski službenici su odmah reagovali i priveli osumnjičenog.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu za krivično djelo obljuba sa detetom biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu - navedeno je u saopštenju Policijske uprave Kraljevo.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju sa prikupljanjem dokaza i saslušanjem svih relevantnih svedoka kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog događaja.

obljuba nad djetetom

Kraljevo

pedofil

