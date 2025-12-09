Logo
Djevojka preminula nakon vađenja umnjaka: Mjesec dana se borila za život

Kurir

Vijest da je mlada devojka sa Zlatibora, nakon naizgled rutinskog vađenja umnjaka u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, preminula nakon mjesec dana borbe za život i dalje izaziva nevjericu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila, zdravstvena komplikacija je zahtjevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali djevojka nažalost nije uspjela da izdrži. Njena smrt ostavila je porodicu, prijatelje i zajednicu u šoku i prinudila mnoge da postave pitanja: koliko je sigurno vjerovati da je stomatološki zahvat bezopasan i koliko smo spremni da preispitamo rizike čak i kad djeluju banalno?

- Kod odraslih ljudi umnjaci mogu da dovedu do komplikacija, skloni su infekcijama iako je obično vađenje zuba. Loši zubi uzrokuju mnoge bolesti, privatne ordinacije nisu dobra zaštita za pacijenta. Ovdje je došlo do sepse, do infekcija. Dao joj je antibiotik i ona se borila mjesec dana, ali organizam nije mogao da se izbori. Imao sam slučaj da je jedna moja zaposlena stomatološkinja imala privatnu ordinaciju i pacijentkinju, kod čije intervencije je došlo do fraktičkog šoka, i ona je uletjela u dom zdravlja i spasili smo joj život. Hvala Bogu pa je bio dom zdravlja blizu. Sigurno bi situacija bila drugačija da je bila u državnoj službi - kaže dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula i dodaje:

- Stradaloj djevojci se stanje pogoršalo, ona nije odmah došla u zdravstvenu ustanovu. Ljekari koji hoće da vas pokriju, daju vam antibiotik bez krvne slike, bez ičega. I vi zbog bezazlene situacije izgubite život. Imate u državnom dijelu veći spektar mogućnosti da poognete osobi. Ljudi moraju da znaju gdje dolaze. Možete da izgubite život, dobijete bolest koju niste imali i posljedice.

