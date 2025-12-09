Modni kreator opleo po Dari Bubamari: ''Ona nije normalna''

Izvor:
Informer
09.12.2025
09:33
Komentari:1
Modni kreator David Ćurčić iskritikovao je stajling pjevačice Dare Bubamare i istakao da njoj ni stilista ne može da pomogne da izgleda svjetski jer nije taj kapacitet.
Modni izbori Dare Bubamare često su predmet kritike, a nakon makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13 koji je u više navrata u svojoj emisiji veoma oštro komentarisao njen odabir garderobe, o Darin stajling iskritikovao je i modni kreator David Ćurčić.
Hronika
Policija uhvatila dvojicu da ilegalno pecaju
On je gostujući u jednom podkastu, pjevačicu naveo kao primjer javnih ličnosti kojima ni plaćanje stiliste ne pomaže da izgledaju bolje.
"Imaš javne ličnosti koje unajmljuju stiliste, na primjer Dara Bubamara, ona ima stilistu. Ali ona žena izleda... ma ona nije normalna. Stvarno nije normalna. Čovječe, pa kakve stvari ona oblači na njenu građu, na njenu visinu. Samo da krenemo od toga koliko je ona visoka", rekao je Ćurčić u podkastu "Morava" i dodao:
"Ona je metar i po, bio sam u njenom PR timu za koncert u Areni, ja nju kad sam vidio... Ona pokušava, ima neke pokušaje kopiranja i hoće da izgleda svjetski, ali ona nije taj kapacitet."
Ostali sportovi
Umro "Gospodin Elektricitet": Bio je svjetski prvak u rvanju
Podsjetimo, Dara Bubamara ovih dana otisnula se u toplije krajeve i svojim pratiocima pokazala kako izgleda let biznis klasom iz Beograda za Dubai.
Scena
12 h0
Scena
12 h0
Scena
13 h0
Scena
14 h0
Najnovije
Najčitanije
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Trenutno na programu