Zašto nestaje strast u vezama?

Superžena
09.12.2025
09:19
Zamislite da život ide svojim ritmom, obaveze se nižu jedna za drugom, a onda primjetite da vam strast nestaje!
Da, seks više nije na vrhu liste prioriteta i energija jednostavno izmiče. Nije neobično – mnoge žene i muškarci osjećaju pad seksualne želje, a često za to nisu krive ni godine ni partner.
Krivci su sitnice koje svakodnevno radimo, a da toga ni nismo svjesni.
Brza hrana, prerađeni proizvodi, trans-masti i razni aditivi mogu da poremete hormonalnu ravnotežu. Rezultat – manja želja, slabija energija i opšti osjećaj "neraspoloženosti" u spavaćoj sobi.
Umjesto toga, tijelo obožava zdrave masti, omega-3, šarenilo voća i povrća i dovoljno vode. Kada organizmu daš ono što mu treba, hormonima se vraća balans, a libido polako oživljava.
Mobilni, laptopovi, tablet… stalno su tu. Plavo svjetlo usporava hormon sna, a poređenje sebe sa savršenim tijelima na društvenim mrežama stvara stres i osjećaj "nisam dovoljno dobra".
Sve to potajno guši želju za intimnošću. Jedan digitalni detoks noću i fokus na stvarni život može čuda da učini.
Par čaša vina može da opusti, ali previše često uništava osjetljivost, komunikaciju i kod žena i kod muškaraca. Efekat? Manja intimna povezanost i osjećaj udaljenosti u krevetu.
Kozmetika, dezodoransi, šamponi i razni proizvodi često kriju parabene, BPA i druge toksine koji prave haos sa hormonima.
Rezultat je smanjena energija i pad libida. Rješenje? Prirodni, nježni proizvodi koji ne remete tijelo i hormonsku ravnotežu.
Najčešći neprijatelji svake seksualne energije. Kada tijelo radi na opstanak, seks je posljednja stvar na koju misli. Kortizol, hormon stresa, "guši" dopamin i testosteron, a bez njih – nema ni prave strasti. Minimalno sedam sati sna noću, a idealno devet za žene, čini čuda.
Bitno je zapamtiti da libido nije prekidač koji se pali i gasi sam od sebe. On je ogledalo opšte ravnoteže tijela i uma.
Male, pažljivo odabrane promjene – kao što su veče bez ekrana, nedjelja bez alkohola, šaren obrok prepun prirodnih namirnica – mogu da vrate energiju, osvježe strast i podsjete tijelo i um koliko je zapravo uživanje važno.
Libido je tu – samo ga treba podsjetiti da postoji.
