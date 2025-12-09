Logo
Zašto nestaje strast u vezama?

Izvor:

Superžena

09.12.2025

09:19

Зашто нестаје страст у везама?
Foto: Pexels

Zamislite da život ide svojim ritmom, obaveze se nižu jedna za drugom, a onda primjetite da vam strast nestaje!

Da, seks više nije na vrhu liste prioriteta i energija jednostavno izmiče. Nije neobično – mnoge žene i muškarci osjećaju pad seksualne želje, a često za to nisu krive ni godine ni partner.

Krivci su sitnice koje svakodnevno radimo, a da toga ni nismo svjesni.

Prvi problem? Ishrana

Brza hrana, prerađeni proizvodi, trans-masti i razni aditivi mogu da poremete hormonalnu ravnotežu. Rezultat – manja želja, slabija energija i opšti osjećaj "neraspoloženosti" u spavaćoj sobi.

Umjesto toga, tijelo obožava zdrave masti, omega-3, šarenilo voća i povrća i dovoljno vode. Kada organizmu daš ono što mu treba, hormonima se vraća balans, a libido polako oživljava.

Sljedeći krivac je svima dobro poznat – ekrani

Mobilni, laptopovi, tablet… stalno su tu. Plavo svjetlo usporava hormon sna, a poređenje sebe sa savršenim tijelima na društvenim mrežama stvara stres i osjećaj "nisam dovoljno dobra".

Sve to potajno guši želju za intimnošću. Jedan digitalni detoks noću i fokus na stvarni život može čuda da učini.

Ne smijemo zaboraviti ni alkohol

Par čaša vina može da opusti, ali previše često uništava osjetljivost, komunikaciju i kod žena i kod muškaraca. Efekat? Manja intimna povezanost i osjećaj udaljenosti u krevetu.

Još jedan tihi saboter je – hemija oko nas

Kozmetika, dezodoransi, šamponi i razni proizvodi često kriju parabene, BPA i druge toksine koji prave haos sa hormonima.

Rezultat je smanjena energija i pad libida. Rješenje? Prirodni, nježni proizvodi koji ne remete tijelo i hormonsku ravnotežu.

I na kraju, stres i nedostatak sna

Najčešći neprijatelji svake seksualne energije. Kada tijelo radi na opstanak, seks je posljednja stvar na koju misli. Kortizol, hormon stresa, "guši" dopamin i testosteron, a bez njih – nema ni prave strasti. Minimalno sedam sati sna noću, a idealno devet za žene, čini čuda.

Bitno je zapamtiti da libido nije prekidač koji se pali i gasi sam od sebe. On je ogledalo opšte ravnoteže tijela i uma.

Male, pažljivo odabrane promjene – kao što su veče bez ekrana, nedjelja bez alkohola, šaren obrok prepun prirodnih namirnica – mogu da vrate energiju, osvježe strast i podsjete tijelo i um koliko je zapravo uživanje važno.

Libido je tu – samo ga treba podsjetiti da postoji.

