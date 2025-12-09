Ninković za ATV: Stanivuković ugrozio 200 hiljada Banjalučana

Naredna redovna sjednica Skupštine Grada zakazana je za srijedu, 17. decembra, a na dnevnom redu biće 86 tačaka, među kojima su Nacrt budžeta za 2026. godinu, pitanje neradne nedjelje i poskupljenje vode, koje je posljednjih dana izazvalo veliku zabrinutost Banjalučana.

Prema njegovim riječima, gradonačelnik traži povećanje poreskih stopa za 2026. godinu, kao i promjene poreza na pokretnosti, uz pet novih kredita vrijednih 30 miliona KM.

"Otvorila se priča kako Skupština neće da radi, da moramo čekati mnogo do zasjedanja, a negdje se svjesno pokušava da problemi u gradu budu prebačeni na Skupštinu. Iako 86 tačaka zvuči kao da odbornici nisu radili godinu, dvije ili tri, u stvari 25 tačaka se odnosi na regulacione planove, jer građani vide kako gradonačelnik pokušava svako parče zemlje da napravi pogodnim za izgradnju i da pogoduje investitorima. Dvadeset tačaka se odnosi na preduzeća i javne ustanove, a 20 na iznajmljivanje prostora. Pored toga, gradonačelnik traži povećanje stope poreza za 2026. godinu, promjeni stopu poreza na pokretnost, a sve to vodi do dodatnih troškova za građane. Zatim je tu poskupljenje vode i nova kreditna zaduženja od 30 miliona KM koje bi građani morali da otplate", obrazložio je Ninković, te postavio pitanje da li su ove mjere u interesu građana ili samo u funkciji punjenja budžeta.

Postavlja se pitanje da li je ovo dobro za građane ili samo za punjenje gradskog budžeta, i upravo zbog toga gradonačelnik svaljuje krivicu na Skupštinu i priča kako on hoće da radi", rekao je Ninković.

Ninković ističe da je poskupljenje vode predstavljeno bez konkretnih brojki.

"Vidio sam saopštenje Vodovoda gdje kažu da im je došlo do povećanja potrošnje za 5,1 milion KM, kao i do povećanja troškova za hemikalije i električnu energiju, ali nisu naveli konkretne iznose. Da vidimo da li je to povećanje struje za 300 hiljada, a hemikalija za 100 hiljada. Takođe, Stanivuković nije iznio da je zaposlio 120 novih radnika, niti da je došlo do smanjenja prihoda koji su raspoređeni na određenu grupu ljudi kako bi glasali za gradonačelnika. Danas je ugroženo 200 hiljada Banjalučana, jer ne znamo kako će biti tretirana voda, a sve to se radi kako bi neki dobili besplatne priključke", upozorio je Ninković.

O pitanju neradne nedjelje Ninković je dodao:

"Ako postoje negativne posljedice, nisam za to. Želim da radimo sve ono što traže od nas građani Banjaluke."