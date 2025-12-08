Banjaluka: Hoće li biti skuplja voda?

Višegodišnjeg gubitaša koji u ovom momentu ima gotovo 7 miliona maraka dugovanja, od čega 4 prema dobavljačima i tri prema gradu, spasiti može samo veća cijena vode.

U Vodovodu tvrde : drugog izbora nisu imali. Dodatni problem : Ustavni sud Republike Srpske ukinuo naknadu za mjerno mjesto, pa je sve ukalkulisano u novu cijenu kubika vode od 1,56 KM bez PDV-a.

"Građani će u narednom period na mjesečnom nivou plaćati dodatno 5,85 KM. Kao što sam rekao da će nova cijena biti 1,56 po kubiku mi smo imali proračun gdje je struka rekla da to ne bi trebalo da bude ispod 1, 85.", kaže Radovan Majkić, direktor Vodovoda Banjaluka.

Sve su prilike da će se posegnuti u novčanike građana. Gradonačelnik Banjaluke navodi da je voda u Banjaluci najjeftinija i da je ta ista voda koja se prodaje drugim opštinama i gradovima za njihove korisnike skuplja.

"Ja vam kažem, da neće moći Vodovod dalje ako ovo ostane ovako i ništa građani ne preuzimaju na svoja leđa. To je prosto tako. Pa cijena goriva koliko je rasla u posljednje 3-4 godine, pa cijena struje koliko je rasla, pa cijena hrane. Pa neke plate, pa sada ide opet minimalna plata. I znate šta ćemo staviti nije ni ovo dovoljno, nego ćemo morati staviti ovo povećanje plus varijabilni dio ako opet dođe do poskupljenja struje. Mi ne znamo koliko će poskupiti struja u januaru" kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Od poskupljenja vode do sada je Banjalučane spasavalo to što nije bilo sjednica Skupštine grada. O zahtjevu Vodovoda odbornici skupštinske većine još nemaju stav. Tražiće, kažu , dodatne informacije od Vodovoda.

"Ako je to cijena el. energije koja je na nivou 300 hiljada onda ne možete opravdati to. A ne pomenete 120 novih radnika , da ne pomenete da niste prihodovali 3,4,5 hiljada, Boga pitaj koliko, za davanje besplatnih priključaka, itd. Čini mi se da su sakrili određene stvari koje su kod građana nepopularne", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka

"Činjenica je da je došlo do određenih poskupljenja koja su uticala na rad Vodovoda. Mi moramo biti ovdje obazrivi s jedne strane prema našim građanima, s druge strane da vodovod ne ode u stečaj", rekao je Boran Bosančić, odbornik DEMOS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Banjalučani, sa kojima smo razgovarali, smatraju da je dosta udara na novčanike. Svako malo, kažu, nešto poskupljuje.

"Hoće para više malo",

"Ja sam sama u stanu. Dobro mi to plaćamo vlasnici to ide po stanu 38 maraka, ja sama",

"Mislim da ne treba da bude. I ovako obični ljudi preživljavaju.Nema razloga da poskupljuju. Nema razloga. Neka uštedi na svojim troškovima Vodovod", neki su od komentara građana.

Vruć krompir iz Vodovoda prebacuje se u gradske skupštinske klupe. Preduzeće koje ne bi trebalo da presuši postalo je gorući problem u gradu. A vode izgleda nemamo dovoljno da pokrpi sve rupe koje su se otvorile u Vodovodu.