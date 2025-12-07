Banjaluka mijenja radno vrijeme kafića

Izvor:
Glas Srpske
07.12.2025
15:14

Baš kao i prethodnih godina, ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, od 15. decembra ove do 31. januara 2026. godine mogu raditi duže u odnosu na propisano radno vrijeme.
Svi ugostiteljski objekti na području grada Banjaluka, uključujući ugostiteljske objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja (u skladu sa članom 13. Odluke), mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:
- 1. januara 2026. godine,
- 2. januara 2026. godine,
- 7.januara 2026. godine i
- 14. januara 2026. godine.
U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti (isključivo ugostiteljski objekti smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja) mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:
U navedenom periodu, ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom, i to od sedam do 23 časa – radnim danima i vikendom (petak i subota).
Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:
Ovaj zaključak donesen je na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata, u vrijeme trajanja novogodišnjih i drugih praznika, na prelazu 2025. godine u 2026. godinu, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka, prenosi "Glas".
