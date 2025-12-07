Logo
Large banner

Banjaluka mijenja radno vrijeme kafića

Izvor:

Glas Srpske

07.12.2025

15:14

Komentari:

0
Бањалука мијења радно вријеме кафића

Baš kao i prethodnih godina, ugostiteljski objekti, osim onih u stambenim zgradama, od 15. decembra ove do 31. januara 2026. godine mogu raditi duže u odnosu na propisano radno vrijeme.

Neograničeno

Svi ugostiteljski objekti na području grada Banjaluka, uključujući ugostiteljske objekte smještene u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja (u skladu sa članom 13. Odluke), mogu raditi u neograničenom radnom vremenu:

- 1. januara 2026. godine,

- 2. januara 2026. godine,

- 7.januara 2026. godine i

- 14. januara 2026. godine.

U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti (isključivo ugostiteljski objekti smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja) mogu raditi u radnom vremenu dužem u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

  • od sedam do jedan čas, radnim danima,
  • od sedam do dva časa, vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:

  • od sedam do dva časa, radnim danima,
  • od sedam do tri časa, vikendom (petak i subota).

Noćni klubovi (disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi):

  • od 19 do četiri časa,
  • od 19 do pet časova, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i sl.):

  • od sedam do četiri časa.

U navedenom periodu, ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom, i to od sedam do 23 časa – radnim danima i vikendom (petak i subota).

Ugostiteljski objekti smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, kojima je dodijeljen znak kvaliteta „zlatna kašika“:

  • od sedam do 24 časa radnim danima,
  • od sedam do jedan čas vikendom (petak i subota).

Ovaj zaključak donesen je na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka, radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata, u vrijeme trajanja novogodišnjih i drugih praznika, na prelazu 2025. godine u 2026. godinu, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka, prenosi "Glas".

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

praznici

radno vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

Zanimljivosti

Žena šokirala svojom izjavom: ''Zaljubljena sam u svekra, mijenjala bih život roditelja da on duže poživi''

2 h

0
Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Savjeti

Ovaj ritual koji čisti krv i jetru za samo tri dana

2 h

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Svijet

Dječak (5) izazvao požar prskalicom, izgorio komšijin automobil

2 h

0
Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

Republika Srpska

Kovačević: Integritet izbora nije nerušen, a kod opozicije odavno ne postoji

2 h

3

Više iz rubrike

Бањалуци се смијеши рекорд: Већ надмашена прошла година

Banja Luka

Banjaluci se smiješi rekord: Već nadmašena prošla godina

10 h

0
Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Banja Luka

Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?

1 d

11
Мјештани Росуља против изградње нових зграда

Banja Luka

Mještani Rosulja protiv izgradnje novih zgrada

1 d

0
Лажна дојава о бомби у бањалучкој основној школи

Banja Luka

Lažna dojava o bombi u banjalučkoj osnovnoj školi

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner