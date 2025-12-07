Logo
Žena šokirala svojom izjavom: ''Zaljubljena sam u svekra, mijenjala bih život roditelja da on duže poživi''

07.12.2025

Foto: Matthias Zomer/Pexels

Na društvenoj mreži Instagram, na profilu "vancetirizida", objavljena je ispovijest jedne žene koja tvrdi da je razvila osjećanja za svog svekra.

Ova objava izazvala je lavinu komentara, a ispovijest ove anonimne žene glasi:

- Zaljubljena sam u svog svekra i ne znam šta da radim. Gotovo sam sigurna da sam zaljubljena u njega, ili ga volim više nego što treba. Sa partnerom sam 8 godina i volim ga više od svega i svih, zaista smo najbolji prijatelji. Prije oko 2 godine počela sam da radim u firmi mog svekra i dosta smo se zbližili, pričamo dosta više. Ne radimo direktno zajedno ali ga vidim mnogo češće nego moj partner - navodi se u objavi.

"Kada bih mogla da mijenjam život oba svoja roditelja da bi on duže živio, bih"

Ona dalje objašnjava da je ljubav prema svekru toliko porasla da često prevazilazi ljubav koju osjeća i prema sopstvenim roditeljima:

- Tokom vremena on je postao neka vrsta roditeljske figure, moj otac je okej ali nikada nisam osjećala neko poštovanje prema njemu. Volim svog oca, ali svekar je bolji. Zvuči užasno, ali je istina. Problem je što više ne znam šta mi se dešava. Često volim da se šalim i kažem da volim svog svekra, ali više nisam sigurna da se šalim. Sinoć sam izgovorila nešto što me je presjeklo. Rekla sam da mogu da mijenjam život oba moja roditelja za to da svekar duže poživi, učinila bih to. Znam da je odvratno, ali sam zaista tako mislila.

Ova korisnica društvenih mreža otkrila je i da ogrlicu koju je dobila na poklon od svekra ne skida nikada sa sebe:

- Dao mi je ogrlicu za Božić i od tada je ne skidam. Da li je to zato što mi se ogrlica sviđa, ili zato što mi je on dao? Osjetim leptiriće kada ga vidim na poslu, razočaram se kada se ne javi ili nema vremena da popričamo, jedva čekam da dođe kod nas kući. Želim da bude ponosan na mene, da me poštuje i da mu je stalo. Ne znam više da li ga volim kao roditeljsku figuru koju nisam imala ili je ovo nešto drugo - navodi se u objavi.

Ona je rekla i da će ovo ostati tajna, te da neće svom suprugu otkriti ova zbunjujuća osjećanja koja gaji prema njegovom ocu:

- Volim svog partnera i nikada mu ovo neću reći, ali morala sam ovo da izbacim iz sebe. Da li sam kreten što se ovako osjećam? - završila je objavu ova žena.

Ispovijest izazvala lavinu komentara

Komentari na društvenim mrežama su se nizali, a neki od njih su glasili:

- Pod hitno kod psihijatra - glasi jedan od komentara.

- Ne zna kako da se nosi sa tim? Budaletina.

- Tako si ga lijepo opisala da sada i ja volim svekra.

- Ovo je bolesno, previše se zaigrala.

