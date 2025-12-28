Od januara novo povećanje penzija od 6,5 odsto

Fond PIO Republike Srpske redovno isplaćuje penzije za oko 294.000 korisnika koje od januara očekuje novo povećanje od minimum 6,5 odsto, što će doprinijeti očuvanju dostignutog nivoa standarda korisnika prava, izjavio je Srni direktor Fonda Mladen Milić.

Milić je istakao da se očekuje nastavak trenda smanjenja procenta rasta broja korisnika, ali i trend rasta i poboljšanja procenta u strukturi korisnika prava, i to starosnih u odnosu na porodične i invalidske.

On je naveo i da je budžet Fonda za sljedeću godinu prvi put prelazi dvije milijarde i iznosi 2,194 milijarde KM.

Milić je naveo da očekuje da u narednoj godini nastave sa poboljšanjem svih pokazatelja poslovanja, što će omogućiti unapređenje i poboljšanje postojećeg integrisanog informacionog sistema, nastavak digitalizacije i prelazak na bespapirno poslovanje.

- Od posebnog je značaja bolja saradnja sa korisnicima naših usluga u pogledu jasnog praćenja naših instrukcija i poziva i njihovog pravovremenog odziva, koji će u konačnici dovesti do maksimalnog nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga i nas samih - rekao je Milić.

Naglasio je da će svaki radnik Fonda PIO dati svoj maksimalni doprinos s ciljem ostvarenja svih planskih veličina i maksimalnog zadovoljstva korisnika usluga.

Zajednički rad, naglasio je Milić, otvorena saradnja i pravovremeno informisanje i postupanje po zahtjevima donijeće maksimalno zadovoljstvo objema stranama, svim korisnicima Fonda PIO Republike Srpske i njegovim radnicima.

- Ovakvim odgovornim postupanjem i otvorenom saradnjom gradimo i jačamo uspostavljeni sistem i našu Republiku Srpsku - rekao je Milić.

On je naveo da se maksimalno zadovoljstvo svih korisnika Fonda PIO postiže ljubaznošću, ekspeditivnošću, profesionalizmom, razumijevanjem, ažurnošću i kvalitetom pruženih usluga.

- Kao jedna od najvećih ustanova Republike Srpske i svojevrsni servis građana, imamo zadatak da na najbolji i najefikasniji način pružimo usluge iz okvira naše nadležnosti - rekao je Milić.

On je istakao da su posebno ponosni na postupke ostvarivanja prava, za šta je u prosjeku potrebno svega dvadesetak dana, što je tri puta kraće od zakonom propisanih 60 dana.

- Ono što je najvažnije za oko 294.000 korisnika prava jeste da se njihova primanja, odnosno penzije, redovno isplaćuju u prvih 10 dana tekućeg mjeseca za prethodni, da su redovno godišnje usklađene za 6,25 odsto u januaru, a potom i sa tri odsto vanredno od avgusta - naglasio je Milić.

On je dodao da je sa posljednjim usklađivanjem od avgusta to bilo 23. usklađivanje u posljednjih 12 godina, a postojalo je devet redovnih i 14 vanrednih usklađivanja.

- U tom periodu penzije su rasle nešto brže od prosječne plate, odnosno 76,3 odsto nominalno, a stvarno ili efektivno 109,2 odsto. Godinu iza nas obilježio je najveći budžet do sada u iznosu od 1,99 milijardi KM. Najviše ja zaprimljeno zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, i to više od 29.000, zatim ostalih zahtjeva više od 80.000 i sve to riješeno je u 99 odsto slučajeva - istakao je Milić.

Zaključno sa 25. decembrom, naplaćeno je 1,68 milijardi KM po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od planiranih 1,84 milijarde KM do kraja godine, a organi vještačenja ocijenili su gotovo 8.000 osiguranika koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.

Kao i u prethodnih osam godina i tokom ove godine, naglasio je Milić, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je deveti put zaredom pozitivan izvještaj bez ijedne preporuke ili skretanja pažnje, što do sada nije pošlo za rukom nijednoj ustanovi.