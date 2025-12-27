Kovačević: Nastavićemo da egzistiramo na volji srpskog naroda

SNSD egzistira na volji srpskog naroda i građana Republike Srpske, čiji je izbor uvijek bio i ostaće, dok od Centralne izborne komisije /CIK/, Suda i Tužilaštva BiH nema nikakva pozitivna očekivanja, poručio je portparol ove stranke Radovan Kovačević.

Kovačević je naveo da je njihov glavni nalogodavac Kristijan Šmit, a saveznici opozicija iz Republike Srpske.

- Žao nam je što postoje ljudi iz Republike Srpske koji su dio jedne takve zavjere i koji su spremni da se ruši izborna volja naroda iz Republike Srpske - rekao je Kovačević za ATV povodom ulaganja žalbe na odluku CIK-a o poništavanju izbora za predsjednika Republike na 136 biračkih mjesta.

On je podsjetio da su građani Srpske izabrali predsjednika Republike Srpske još 2022. godine, odnosno Milorada Dodika, a da ga je okupacioni vladar Šmit stavio u poziciju da bira između njega ili naroda i Ustava Srpske.

- Dodik je poštovao svoj narod i Ustav, štitio je interese Srpske i njenih građana. Onda je Šmit nametnuo zakon, dao nalog Sudu i Tužilaštvu koji su ga proganjali i oteli mu mandat. Narod je opet izašao na izbore i izabrao kandidata SNSD-a Sinišu Karana koji je pobijedio sa razlikom većom od 10.000 glasova - rekao je Kovačević.

On je dodao da su sada poništili izbore na 136 biračkih mjesta da bi doveli u vođstvo kandidata koji nije izbor naroda Republike Srpske.

- To su stavri sa kojima se mi u Srpskoj suočavamo. Uvijek smo pobjeđivali na osnovu volje naroda i pobjeđivaćemo i dalje. Njihov cilj je da se mi umorimo i kažemo – evo nećemo. Ali glasaćemo onoliko puta koliko bude potrebno da shvate da samo narod Republike Srpske može da bira - istakao je Kovačević.

On vjeruje da će narod prepoznati da je ovo samo još jedan u nizu napada na njegovu volju i Republiku Srpsku.

- Vjerujem da će narod ponovo izabrati sebe i zaštitu svojih prava, tako što će u još većem broju izaći i glasati za Sinišu Karana - rekao je Kovačević.

On je dodao da nije poznato kada bi mogli biti ponovljeni izbori na spornim biračkim mjestima, te upitao kako je moguće da su sporna samo biračka mjesta gdje je pobjedio Karan.

Smatra i da je cilj cijele ove priče potpuna destabilizacija Republike Srpske.

- Žele da zadržavaju u nekom vakumu u kojem ne znamo da li će predsjednik Republike biti izabran, sve što budu mogli uradiće da taj predsjednik bude mimo onoga što je volja naroda u Srpskoj, da sruše legitimitet Vlade, da nametnuti predsjednik raspusti Narodnu skupštinu i da Republika Srpska bude u haosu - ukazao je Kovačević.

On je naglasio da je Republika Srpska uvijek imala institucionalnu stabilnost, da su institucije uvijek na vrijeme bile formirane, a najvižniji dokumenti usvajani.

- Planiramo u sljedećoj godini da imamo jedan novi ekonomski zamah, da ulažemo u investicije, u infrastrukturu i sve ono što je bitno za građane, više od četiri milijarde KM. Zamislite sada kada sve to neko zaustavi, kada ne možete da povećavate plate, penzije. To je sve dio scenarija za Republiku Srpsku, ali neće im proći - istakao je Kovačević.

On je ponovio da SNSD očekuje ubjedljivu pobjedu.

Kovačević je naveo da je SNSD uvijek pobjeđivao u Laktašima, gdje prošle godine na lokalnim izborima opozicija nije imala ni kandidata, da je osvojio gradonačelničke pozicije i u Doboju i Zvorniku, a da se sada dovodi u pitanje pobjeda Karana u tim lokalnim zajednicama.

- Ciljali su isključivo mjesta gdje je naš kandidat ostvario najveću razliku ne bi li je poništili i doveli u nekakvu prednost onoga koji nije izbor naroda - rekao je Kovačević.

On je zaključio da Republika Srpska ne smije da se umori od pobjeđivanja i da uprkos problemima i teškoćama zbog napada i pritisaka mora da ostane na svom kursu koji se odnosi na povećanje boračkog dodatka, invalidnina, plata, penzija i podizanja životnog standarda i kvaliteta života građana.