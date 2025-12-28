Logo
Dodik: Sačuvaćemo stabilnost i mir u Republici Srpskoj

28.12.2025

08:39

Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској
Foto: ATV

I pored svih izazova koje smo imali u ovoj godini, u sljedeću ulazimo s uvjerenjem da ćemo sačuvati stabilnost i mir u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Održaćemo funkcionisanje svih elemenata sistema i stvoriti još povoljnije uslove za život i rad u Srpskoj - objavio je on na Iks-u.


Istakao je da je tokom sedmice prisustvovao sastancima vladajuće koalicije u Srpskoj i Izvršnog komiteta SNSD-a, na kojima je potvrđeno opredjeljenje da nastave još snažnije da rade za Republiku Srpsku.

