Dodik: Sačuvaćemo stabilnost i mir u Republici Srpskoj

28.12.2025
08:39
Komentari:3
I pored svih izazova koje smo imali u ovoj godini, u sljedeću ulazimo s uvjerenjem da ćemo sačuvati stabilnost i mir u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Održaćemo funkcionisanje svih elemenata sistema i stvoriti još povoljnije uslove za život i rad u Srpskoj - objavio je on na Iks-u.
Istakao je da je tokom sedmice prisustvovao sastancima vladajuće koalicije u Srpskoj i Izvršnog komiteta SNSD-a, na kojima je potvrđeno opredjeljenje da nastave još snažnije da rade za Republiku Srpsku.
I pored svih izazova koje smo imali u ovoj godini, u sljedeću ulazimo s uvjerenjem da ćemo sačuvati stabilnost i mir u Republici Srpskoj.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 28, 2025
Održaćemo funkcionisanje svih elemenata sistema i stvoriti još povoljnije uslove za život i rad u Srpskoj.
Tokom sedmice prisustvovao sam… pic.twitter.com/r7hhZtrdzv
