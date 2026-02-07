Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

Jedna osoba je poginula, a osam povrijeđeno u sudaru kombija i kamiona na putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapišnica, rekla je Srni portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Ona je navela da se saobraćajna nesreća dogodila u 6.15 časova i da je smrtno stradala žena čiji su inicijali A.S. koja je bila suvozač u kombiju.

Prema njenim riječima, povrijeđeni su prevezeni u bolnici u Sarajevu.

U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale.

Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce preko Hreše i Trebevića.