Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

SRNA

07.02.2026

10:20

Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.
Jedna osoba je poginula, a osam povrijeđeno u sudaru kombija i kamiona na putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapišnica, rekla je Srni portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Ona je navela da se saobraćajna nesreća dogodila u 6.15 časova i da je smrtno stradala žena čiji su inicijali A.S. koja je bila suvozač u kombiju.

Prema njenim riječima, povrijeđeni su prevezeni u bolnici u Sarajevu.

U toku je uviđaj koji vrše pripadnici Policijske stanice Pale.

Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce preko Hreše i Trebevića.

Saobraćajna nesreća

