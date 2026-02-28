Logo
Reakcije Iranaca duboko podijeljene nakon napada

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

U Iranu je reakcija na napade duboko podijeljena, sa scenama panike u nekim oblastima i olakšanjem u drugima zbog mogućeg kraha režima, javlja BBC.

Bilo je oko 9.40 kada su Iranci u više gradova prijavili da su čuli glasne eksplozije.

Ламин Јамал

Scena

Lamin Jamal ponovo u centru pažnje: Povezuju ga sa influenserkom

Video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ljude u blizini mjesta eksplozija kako panično bježe, dok se u pozadini čuju vrisci i plač.

Istovremeno, čini se da postoji osjećaj olakšanja - pa čak i slavlja - kod onih koji vjeruju da pad režima može doći samo kroz vojnu intervenciju.

Mnogi ljudi su očekivali mogući američki napad. Reakcije Iranaca su duboko podijeljene.

"Ako umrem, ne zaboravite da i mi postojimo - mi koji se protivimo svakom vojnom napadu, mi koji ćemo postati samo broj u izvještajima o mrtvima", napisao je jedan Iranac na društvenim mrežama.

Drugi je napisao: "Prokleta islamska diktatura koja je izazvala ovaj rat. Već smo preživjeli tri rata."

Бацали новац из аута

Gradovi i opštine

Nesvakidašnji slučaj u BiH: Bacali pare iz auta pa dobili lekciju od policije

Mnogi Iranci koji su preživjeli ono što je opisano kao jedan od najsmrtonosnijih obračuna sa civilima u modernoj istoriji kažu da sada pozdravljaju promjenu režima - čak i ako ona dolazi kroz vojnu intervenciju i ubistvo visokih zvaničnika.

Međutim, drugi se plaše da sami vazdušni udari možda neće dovesti do kolapsa režima. Brinu da bi režim mogao da preživi i da, kao odgovor, postane još brutalniji prema sopstvenom narodu.

Izrael Iran

napad

