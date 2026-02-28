Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

Izvor:
ATV
28.02.2026
13:42
Komentari:0
Nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države potvrdili vojne udare na Iran, iranske vlasti donijele su hitnu odluku o potpuno zatvaranju vazdušnog prostora.
Ovakav razvoj dodatno je zaoštrio napetosti na Bliskom istoku, dok se Teheran priprema za moguće nove vojne aktivnosti.
Svijet
Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci
Zatvaranje vazdušnog prostora uticalo je i na civilni saobraćaj, a bezbjednosne mjere u zemlji su pojačane kako bi se kontrolisala situacija.
Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za sve letove, osim za avione s prethodnim odobrenjem, najmanje do 11 sati centralnoevropskom vremenu.
Svijet
Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje
Za očekivati je kako će se zatvaranje prostora produžiti i nakon prvog roka.
Pogledajte prizore koje je zabilježio Flightradar:
Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF— Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
07
17
00
16
57
16
45
Trenutno na programu