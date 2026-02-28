Logo
Large banner

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

Izvor:

ATV

28.02.2026

13:42

Komentari:

0
Flightradar: Небо изнад Ирана
Foto: Screenshot

Nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države potvrdili vojne udare na Iran, iranske vlasti donijele su hitnu odluku o potpuno zatvaranju vazdušnog prostora.

Ovakav razvoj dodatno je zaoštrio napetosti na Bliskom istoku, dok se Teheran priprema za moguće nove vojne aktivnosti.

Напад Израела на Иран

Svijet

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

Zatvaranje vazdušnog prostora uticalo je i na civilni saobraćaj, a bezbjednosne mjere u zemlji su pojačane kako bi se kontrolisala situacija.

Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za sve letove, osim za avione s prethodnim odobrenjem, najmanje do 11 sati centralnoevropskom vremenu.

Напад на Техеран

Svijet

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Za očekivati je kako će se zatvaranje prostora produžiti i nakon prvog roka.

Pogledajte prizore koje je zabilježio Flightradar:

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Iran vijesti

Flightradar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Напад Израела на Иран

Svijet

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

3 h

0
Напад на Техеран

Svijet

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

3 h

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Od rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija ostale samo ruševine

4 h

0
Иран Израел напад

Svijet

Iran objavio koga je sve gađao nakon napada SAD i Izraela

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Radnik sačuvao bodove kod kuće i izjednačio se sa Željom

17

07

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

17

00

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

16

57

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

16

45

Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner