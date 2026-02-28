Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

Nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države potvrdili vojne udare na Iran, iranske vlasti donijele su hitnu odluku o potpuno zatvaranju vazdušnog prostora.

Ovakav razvoj dodatno je zaoštrio napetosti na Bliskom istoku, dok se Teheran priprema za moguće nove vojne aktivnosti.

Zatvaranje vazdušnog prostora uticalo je i na civilni saobraćaj, a bezbjednosne mjere u zemlji su pojačane kako bi se kontrolisala situacija.

Izrael je zatvorio svoj vazdušni prostor za sve letove, osim za avione s prethodnim odobrenjem, najmanje do 11 sati centralnoevropskom vremenu.

Za očekivati je kako će se zatvaranje prostora produžiti i nakon prvog roka.

Pogledajte prizore koje je zabilježio Flightradar: