Ovo je plan za budućnost Irana: Sastoji se od 10 tačaka

Privremena vlada Nacionalnog savjeta otpora Irana (NCRI), grupe iranskih disidenata, saopštila je u subotu da želi da transformiše zemlju iz diktature u demokratsku republiku na osnovu plana svoje izabrane predsjednice.

Plan od 10 tačaka predstavila je predsjednica izabrana u junu 2020. godine, Marijam Radžavi, i u njemu su opisani koraci potrebni za donošenje slobode u Iran, prenosi Foks Njuz.

Prvi korak plana poziva na odbacivanje vjerske vladavine u korist republike zasnovane na "univerzalnom pravu glasa i pluralizmu".

Drugi korak traži slobodu govora, političkih partija, okupljanja, štampe i interneta, kao i raspuštanje više entiteta, uključujući Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), Kuds snage, civilne paravojne grupe, Basidž, Ministarstvo obavještajnih službi, Savjet za kulturnu revoluciju i sve represivne patrole i institucije u gradovima, selima, školama, univerzitetima, kancelarijama i fabrikama.

Treći korak uključuje posvećenost individualnoj i društvenoj slobodi, što će, prema Radžavijevoj, biti u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. To podrazumijeva raspuštanje agencija koje nadgledaju "cenzuru i inkviziciju", kao i "traženje pravde za masakrirane političke zatvorenike", zabranu mučenja i ukidanje smrtne kazne.

Četvrti korak poziva na odvajanje crkve i države, kao i na slobodu vjeroispovesti.

U petom koraku Radžavi nastoji da uspostavi rodnu ravnopravnost u društvu i omogući "jednako učešće žena u političkom vođstvu". Ovaj korak takođe bi ukinuo diskriminaciju, ukinuo zakone o skromnosti, omogućio slobodu braka i razvoda, kao i pristup obrazovanju i zapošljavanju, uz zabranu eksploatacije žena.

Šesti korak predviđa uspostavljanje nezavisnog porotnog i pravnog sistema u skladu sa međunarodnim standardima, zasnovanog na pretpostavci nevinosti, kao i pravo na advokata, pravo žalbe i pravo suđenja pred javnim sudom. U okviru ovog koraka Radžavi planira i ukidanje šerijatskog prava i zatvaranje Islamskih revolucionarnih sudova.

Sedmi korak predviđa kraj "dvostruke nepravde prema iranskim nacionalnostima i etničkim grupama", što bi pratilo plan NCRI-ja za autonomiju iranskog Kurdistana.

Osmi korak poziva na pravdu i jednake šanse u zapošljavanju i preduzetništvu za sve Irance u slobodnoj tržišnoj ekonomiji, vraćanje prava radnika, farmera, medicinskih sestara, "bijelih i plavih kragni" (Bijele kragne; kancelarijsko osoblje, administrativni radnici, menadžeri i profesionalci koji rade u kancelarijama ili u upravi; Plave kragne: radnici u fabrikama, fizički zaposleni ili oni koji rade manuelne poslove, op.aut.), nastavnika i penzionera.

Deveti korak grupe predviđa zaštitu i obnavljanje životne sredine, koja je, kako navode, "masakrirana pod vlašću mula".

Deseti i posljednji korak poziva na "Iran bez nuklearnog oružja i oružja za masovno uništenje", kao i na mir, regionalnu i međunarodnu saradnju.