Zeljković: Zagađenje vazduha i grijanje problemi koji zahtijevaju sistemska rješenja

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je da problem zagađenja vazduha u Banjaluci nije nastao u jednom mandatu niti se može riješiti preko noći, te da je neophodno uključivanje struke i izrada jasnog plana djelovanja kako bi se ovaj problem u narednim godinama ublažio.

Zeljković je rekao da je zagađenje vazduha rezultat višegodišnjih negativnih trendova i da ne postoji jednostavno rješenje.

- Problem zagađenja vazduha nije samo problem jednog mandata ili sada perioda od kada je Draško Stanivuković gradonačelnik. I ne možemo reći da je Gradska uprava kriva za zagađenje. Jednostavno, za nekoliko godina su neki trendovi, nažalost, doveli do toga da je vazduh sve zagađeniji - naglasio je Zeljković.

On je naveo da je Skupština grada krajem prošle godine održala vanrednu sjednicu posvećenu zagađenju vazduha, ali da predložene aktivnosti Gradske uprave nisu pokazale ozbiljan pristup ovom problemu.

- Kada realno pogledate šta je tamo sve predloženo, to je samo pokazatelj da Gradska uprava nije ozbiljno pristupila tome - naglasio je Zeljković.

Govoreći o mogućim rješenjima, on je istakao značaj unapređenja javnog prevoza, ali i potrebu da se analizira stanje autobusa u javnom prevozu.

- Mi smo svjedoci da su ti autobusi stari i više od 20 ili 30 godina. Nisam iz te struke, ali pretpostavljam da su i sami ti autobusi sigurno jedni od velikih zagađivača vazduha na području grada Banjaluke - rekao je Zeljković za Srnu.

Govoreći o najavljenom povećanju cijena usluga "Ekotoplane", Zeljković je rekao da se SNSD u Skupštini grada protivi poskupljenju grijanja, ističući da se odluke tog tipa ne mogu donositi bez detaljnih analiza i jasnih izvještaja o poslovanju ovog preduzeća.

- Prema mom mišljenju, to je ucjena – ucjena i prema gradu, i prema Skupštini grada, a na kraju najveća ucjena prema građanima Banjaluke - istakao je Zeljković.

On je podsjetio da je grad Banjaluka prije nekoliko godina već izdvojio pet miliona KM kako ne bi došlo do poskupljenja grijanja, te upozorio da je nekorektno da se loše upravljanje "Ekotoplane" fakturiše isključivo građanima.

- Mi smatramo da ne možemo neko loše upravljanje ili neke loše odluke menadžmenta da fakturišemo samo na građane Banjaluke - rekao je Zeljković.

On smatra da je Ekotoplana veliki promašaj bivšeg gradonačelnika Banjaluke Igora Radojičića, koji je tu toplanu predstavio kao trajno rješenje, a vrijeme je pokazalo da to nije tako.

Zeljković je dodao da je neophodno da Gradska uprava izađe sa konkretnim, održivim prijedlozima, te izrazio spremnost da podrži sva rješenja koja će dovesti do sistemskog uređenja pitanja grijanja i zaštite životne sredine u Banjaluci.