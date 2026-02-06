Logo
Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Izvor:

ATV

06.02.2026

20:12

Komentari:

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Loto rezultati 11. kola, koje je izvučeno 6. februar 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 4, 14, 19, 24, 29, 33, 35. Loto sedmica u iznosu od 3.700.000 evra nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 11. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.700.000 evra izvučeni su brojevi:

4, 14, 19, 24, 29, 33, 35

Loto plus rezultati, 11. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 1.670.000 evra izvučeni su brojevi:

6, 8, 11, 18, 25, 29

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 11. kolo

Džoker igra u 11. kolu iznosila je 310.000 evra, izvučeni su brojevi:

3 9 2 8 8 4

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Zanimljivosti

U igri Loto jedan igrač je imao priliku da dobije glavnu nagradu. Naime, on je čekao broj 8, ali nije imao sreće ovaj put.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Komentari (0)
