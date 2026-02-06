U neposrednoj blizini škola za 11 dana više od 2.000 prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske evidentiralo je ukupno 2.222 prekršaja u neposrednoj blizini škola, u okviru akcije "Zaštitimo djecu u saobraćaju" organizovanoj s ciljem unapređenja zaštite djece školskog uzrasta.

Od ukupnog broja, 757 prekršaja odnosi se na nepropuštanje pješaka, 1.333 na nepropisno parkiranje u zonama škola i pješačkih prelaza i 105 prekršaja na nepropisnu brzinu kretanja u zonama škola, saopšteno je iz MUP-a.

Akcija je trajala od 19. do 30. januara.

Policijski službenici su iz saobraćaja isključili dva vozila za organizovani prevoz djece.

Tokom trajanja akcije, na području Republike Srpske evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo dijete na putu od kuće do škole koje je tom prilikom zadobilo lakše tjelesne povrede.

Iz MUP-a apeluju da svi učesnici u saobraćaju odgovornim ponašanjem i poštovanjem zakonskih propisa iz ove oblasti doprinesu bezbjednosti djece na ulici, kao i opšte bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.