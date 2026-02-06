Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци

Извор:
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је Срни да је овом граду потребан нови парк између Паприковца и Лауша, с обзиром на број становника, дјеце и нових стамбених објеката.
"Разговарао сам са грађанима, посебно на подручју Лауша и Париковца и жалили су се на недостатак зелених површина. Разговарали смо и у СНСД-у и правили планове. Предложио сам да пронађемо локацију у том дијелу града и да то буде нова разгледница Бањалуке", рекао је Зељковић у подкасту Срне.
Он је истакао да је потребно тражити рјешења која ће омогућити смањење загађења у Бањалуци. Зељковић је рекао да највећи изгласани буџет града треба да одговори потребама грађана и ријеши суштинске проблеме.
Зељковић је оцијенио да су потребна већа улагања у спорт, наводећи примјер Фудбалског клуба "Борац" из Бањалуке који је захваљујући подршци институција остварио највећи успјех прошле године, и то у европским такмичењима.
"Фудбалски клуб `Борац` ове године слави 100 година постојања. То је велики догађај за клуб и симпатизере. Поносан сам на оно што је `Борац` урадио у протеклом периоду и што је постао бренд не само Бањалуке већ и Републике Српске. То је један од наших највећих амбасадора", нагласио је Зељковић који је и члан Управе овог клуба.
Он је рекао да се нада повратку Фудбалског клуба "Слобода" из Новог Града у елитни ранг такмичења, с обзиром на то да је угашен клуб који је основан 1910. године.
Зељковић је у новој епизоди подкаста Срне говорио о односу градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића и Скупштине града, могућностима за нове инвестиције и о отварању моста у Чесми, као и другим инфраструктурним пројектима који су планирани у граду.
