Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци

Извор:

СРНА

06.02.2026

14:11

Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци
Фото: АТВ

Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић изјавио је Срни да је овом граду потребан нови парк између Паприковца и Лауша, с обзиром на број становника, дјеце и нових стамбених објеката.

"Разговарао сам са грађанима, посебно на подручју Лауша и Париковца и жалили су се на недостатак зелених површина. Разговарали смо и у СНСД-у и правили планове. Предложио сам да пронађемо локацију у том дијелу града и да то буде нова разгледница Бањалуке", рекао је Зељковић у подкасту Срне.

Он је истакао да је потребно тражити рјешења која ће омогућити смањење загађења у Бањалуци. Зељковић је рекао да највећи изгласани буџет града треба да одговори потребама грађана и ријеши суштинске проблеме.

Зељковић је оцијенио да су потребна већа улагања у спорт, наводећи примјер Фудбалског клуба "Борац" из Бањалуке који је захваљујући подршци институција остварио највећи успјех прошле године, и то у европским такмичењима.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

"Фудбалски клуб `Борац` ове године слави 100 година постојања. То је велики догађај за клуб и симпатизере. Поносан сам на оно што је `Борац` урадио у протеклом периоду и што је постао бренд не само Бањалуке већ и Републике Српске. То је један од наших највећих амбасадора", нагласио је Зељковић који је и члан Управе овог клуба.

Он је рекао да се нада повратку Фудбалског клуба "Слобода" из Новог Града у елитни ранг такмичења, с обзиром на то да је угашен клуб који је основан 1910. године.

Зељковић је у новој епизоди подкаста Срне говорио о односу градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића и Скупштине града, могућностима за нове инвестиције и о отварању моста у Чесми, као и другим инфраструктурним пројектима који су планирани у граду.

zagađenje vazduha

Бањалука

Богољуб Зељковић

