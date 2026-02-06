Logo
Uhapšen osumnjičeni za napad na potpredsjednika OO SDS Pelagićevo

ATV

ATV

06.02.2026

14:34

Bijeljinska policija identifikovala je uhapsila muškarca koji se dovodi u vezu sa napadom na poptredsjednika Opštinskog odbora SDS-a Pelagićevo Vojka Sajlovića.

Nezvanično saznajemo da je nakon hapšenja organizovano prepoznavanje, te da je i Sajlović prepoznao osumnjičenog.

”Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji, policijski službenici PU Bijeljina identifikovali su i uhapsili jedno lice koje se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela tjelesna povreda počinjenog 05. februara na području opštine Pelagićevo”, saošptila je PU Bijeljina.

Dodaju da je u toku kriminalistička obrada nad osumnjičenim i da se sve mjere i radnje preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Sajlović je juče prijavio policiji da ga je na ulici napao njemu nepoznati muškarac, koji se potom udaljio s lica mjesta.

