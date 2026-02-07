Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

Republički seizmološki zavod rano jutros, 7. februara, registrovao je zemljotres u Bosni i Hercegovini.

Prema njihovim podacima, zabilježena su dva manja potresa. Prvi je evidentiran u 22:40 (6. februara) magnitude 2.5, a drugi u 01:51 magnitude 2.6.

Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC) nema informacija o jačini zemljotresa, ali korisnici javljaju da se osjetio na području Hercegovine.

Građani iz Širokog Brijega, Čitluka, Vitine, Radišića, Gruda, Posušja, Ljubuškog, Čapljine, izvještavaju o laganom podrhtavanju.

"Osjetilo se dobro; čulo se; zatutnjalo; jak tutanj uz podrhtavanje; 5-6 sekundi treslo, kao grmljavina pod zemljom...", neki su od komentara.

Jedan stanovnik iz Radišića piše: "Ležim, pade televizija s regala".