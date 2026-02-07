Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

Izvor:
Radio Sarajevo
07.02.2026
10:30
Komentari:0
Republički seizmološki zavod rano jutros, 7. februara, registrovao je zemljotres u Bosni i Hercegovini.
Prema njihovim podacima, zabilježena su dva manja potresa. Prvi je evidentiran u 22:40 (6. februara) magnitude 2.5, a drugi u 01:51 magnitude 2.6.
Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC) nema informacija o jačini zemljotresa, ali korisnici javljaju da se osjetio na području Hercegovine.
Građani iz Širokog Brijega, Čitluka, Vitine, Radišića, Gruda, Posušja, Ljubuškog, Čapljine, izvještavaju o laganom podrhtavanju.
"Osjetilo se dobro; čulo se; zatutnjalo; jak tutanj uz podrhtavanje; 5-6 sekundi treslo, kao grmljavina pod zemljom...", neki su od komentara.
Jedan stanovnik iz Radišića piše: "Ležim, pade televizija s regala".
Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 23:40:52)⚠— EMSC (@LastQuake) February 6, 2026
At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗
More info soon! pic.twitter.com/BvhEYiHUqp
Društvo
42 min0
Hronika
40 min0
Republika Srpska
44 min0
Banja Luka
1 h0
Društvo
42 min0
Društvo
2 h0
Društvo
12 h0
Društvo
14 h0
Najnovije
Najčitanije
10
50
10
45
10
30
10
20
10
18
Trenutno na programu