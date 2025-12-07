Novi detalji ubistva u Čačku: Zločin se dogodio mnogo ranije, jedno će ostati zauvijek tajna

Prvi rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79).

Zatim je sebi istim sječivom nanio više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.

Sam zločin odigrao se, kako saznajemo, još pre šest, sedam dana, ali je policiji slučaj prijavljen tek u subotu ujutru u 9.45 časova. Policijske ekipe sa ljekarima Hitne pomoći na terenu su bile nakon desetak minuta. Kada su ušli u kuću, zatekli su tri beživotna tela.

Njihov rođak iz Goražda prvi je posumnjao da se nešto loše dogodilo.

On ih je pozivao mobilnim telefonom danima unazad, ali niko nije odgovarao, a onda su telefoni bili nedostupni. Potom je pozvao policiju, saznaju "Novosti" od izvora bliskog istrazi.

Pošto u dvorištu postoje dve kuće, tijela su pronađena u manjoj kući, u takozvanoj ljetnjoj kuhinji.

Forenzičari su ušli u prostoriju i započeli uviđaj, koji je trajao satima. Pozvan je i Ljubiša Božić, obducent i veštak sudske medicine. Istog dana, po nalogu tužioca, odrađena je obdukcija sva tri leša.

Nezvanično saznajemo, da je obdukcijski nalaz pokazao da su supružnici imali gotovo identične povrede, odnosno da je oboma prerezan grkljan. Ubica je zatim sebi zadao više manjih uboda nožem po grudima i stomaku, ali te povrede nisu bile fatalne. Onda se riješio da prereže vene na levoj ruci koju je stavio u kuhinjsku posudu i tako iskrvario na smrt.

Hronika Uhapšen mladić osumnjičen da je krvnički tukao oca, pa ga davio

"Vjerovatno je da je sin imao nekakve psihičke probleme, ali on, provjerom, nije bio liječeni psihijatrijski slučaj. Upravo taj momenat nakon što je preklao roditelje i pošto je sebi prerezao vene i stavio ruku u posudu, najvjerovatnije kako ne bi isprljao kuću i nameštaj svojom krvlju, govori da je bio u nekakvom nervnom rastrojstvu i da mu je um bio pomračen u trenutku zločina", govori izvor.

Stanje u kome su bila beživotna tijela odmah su pokazala da se zločin dogodio mnogo ranije. Pošto su bili u kuću u kojoj nema grejanja, a i bilo je hladno, nije se osjetio nikakav neprijatan miris.

Čarapići, da podsjetimo, nisu živjeli u domaćinstvu u kome se dogodila tragedija. Oni su ovdje povremeno dolazili iz rodnog Višegrada, a prije više od pet godina kupili su kuću u Čačku. Imali su dvoje dece – Vladmira i kćerku, koja živi u Italiji. I Vladimir je više boravio u inostranstvu, nego sa njima.

Komšije Čarapića ispričale su za "Novosti" da su bili tihi i stvarno dobri ljudi.

"Nikada ne bismo pomislili da može da im se dogodi tako nešto. Bili su poprilično imućni, kuća im je bila sređena luksuznim nameštajem i stvarima. Ta kuća je stvarno „ukleta“. Na nju je 1999. Godine pala granata, a poslije se tu objesio jedan od bivših vlasnika, a sada ova tragedija. Stvarno užas", rekle su komšije.

Obdukcijski nalaz bi trebalo da bude predat tužiocu, čime slučaj biti zatvoren. Ipak, ostaće zauvijek tajna šta je bio motiv Vladimiru da počini ovakav zločin.