Troje povrijeđenih u teškoj nesreći kod Zenice

Kliks

07.12.2025

11:56

Foto: Viber grupa/Patrole radari

U mjestu Vranduk kod Zenice na izlazu iz drugog tunela dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u nesreći koja se dogodila u 10.15 učestvovala su dva putnička motorna vozila.

Prema prvim informacijama tri osobe su prevezene na Urgentni blok Kantonalne bolnice Zenica gd‌je će biti ustanovljen stepen povreda.

Region

Influenseri i samoprozvani nutricionisti šire dezinformacije o ishrani

Detalji tragedije u Brčkom: Poginuo bivši funkcioner Vlade, policija uhapsila vozača koji je pobjegao s mjesta nesreće

Saobraćaj se odvija otežano jednom trakom naizmjenično do okončanja uviđaja, a vozači se preusmjeravaju na alternativne pravce kako bi se spriječilo formiranje dužih kolona, prenosi Kliks.

Saobraćajna nesreća

Zenica

