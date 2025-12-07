Troje povrijeđenih u teškoj nesreći kod Zenice

U mjestu Vranduk kod Zenice na izlazu iz drugog tunela dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u nesreći koja se dogodila u 10.15 učestvovala su dva putnička motorna vozila.

Prema prvim informacijama tri osobe su prevezene na Urgentni blok Kantonalne bolnice Zenica gd‌je će biti ustanovljen stepen povreda.

Saobraćaj se odvija otežano jednom trakom naizmjenično do okončanja uviđaja, a vozači se preusmjeravaju na alternativne pravce kako bi se spriječilo formiranje dužih kolona, prenosi Kliks.