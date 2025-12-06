Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Izvor:
Telegraf
06.12.2025
22:09
Komentari:0
Tridesetogodišnji muškarac N.K. prebačen je sa teškim povredama u Urgentni centar nakon što je upucan u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu, nezvanično saznaje "Telegraf".
Kako javlja pomenuti portal, N.K. je jedan od vođa navijača Partizana, a pogođen je u noge i stomak.
N.K. je navodno sjedio za stolom sa prijateljem kad je napadač ušao u lokal i otvorio vatru.
Hronika
Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana
Napadač je, prema nezvaničnim informacijama, ispalio dva šaržera nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.
Ranjeni muškarac je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar dok je policija pokrenula akciju Vihor 3 i intenzivno traga za napadačem.
Najnovije
Najčitanije
22
29
22
17
22
09
21
56
21
50
Trenutno na programu