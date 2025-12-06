Logo
Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

22:09

Tridesetogodišnji muškarac N.K. prebačen je sa teškim povredama u Urgentni centar nakon što je upucan u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu, nezvanično saznaje "Telegraf".

Kako javlja pomenuti portal, N.K. je jedan od vođa navijača Partizana, a pogođen je u noge i stomak.

N.K. je navodno sjedio za stolom sa prijateljem kad je napadač ušao u lokal i otvorio vatru.

Полиција Србија

Hronika

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

Napadač je, prema nezvaničnim informacijama, ispalio dva šaržera nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Ranjeni muškarac je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar dok je policija pokrenula akciju Vihor 3 i intenzivno traga za napadačem.

