Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Tridesetogodišnji muškarac N.K. prebačen je sa teškim povredama u Urgentni centar nakon što je upucan u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu, nezvanično saznaje "Telegraf".

Kako javlja pomenuti portal, N.K. je jedan od vođa navijača Partizana, a pogođen je u noge i stomak.

N.K. je navodno sjedio za stolom sa prijateljem kad je napadač ušao u lokal i otvorio vatru.

Hronika Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

Napadač je, prema nezvaničnim informacijama, ispalio dva šaržera nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Ranjeni muškarac je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar dok je policija pokrenula akciju Vihor 3 i intenzivno traga za napadačem.