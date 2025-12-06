Logo
Pojavio se uznemirujući snimak izvlačenja tijela muškarca iz rijeke

Izvor:

ATV

06.12.2025

20:42

Извлачење тијела из ријеке на Илиџи
Foto: Screenshot / YouTube

Policijska uprava Ilidža je danas oko 12.40 sati zaprimila informaciju od građana da se na izvoru sumporne vode, u ulici Hrasnička cesta, nalazi muška osoba koja ne daje znakove života.

Upućena je policijska patrola koja je potvrdila navode iz prijave, te su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo tijelo izvukli iz vode.

Ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći je konstatovao smrt, a mrtvozornik je konstatovao da je riječ o prirodnoj smrti.

Više informacija biće saopšteno naknadno, navode iz MUP Kantona Sarajevo.

