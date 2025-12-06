Pokušao da podmiti policiju, pa uhapšen

Izvor:
06.12.2025
Vozač iz Bihaća uhapšten je na području Gradiške nakon što je pokušao da podmiti policIju, a utvrđeno je i da je prevozio više lica porijeklom iz Avganistana i Turske.
Uhapšen je A. Z. zbog davanja mita policiji da bi odustala od vršenja službene radnje.
Hapšenje je izvršeno juče prilikom kontrole automobila "folksvagen", a novčanica je uz potvrdu oduzeta, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Pronađeni državljani Avganistana i Turske upućeni su u migracioni centar u Bihaću.
