Pokušao da podmiti policiju, pa uhapšen

SRNA

06.12.2025

13:24

Foto: Printskrin/Jutjub

Vozač iz Bihaća uhapšten je na području Gradiške nakon što je pokušao da podmiti policIju, a utvrđeno je i da je prevozio više lica porijeklom iz Avganistana i Turske.

Uhapšen je A. Z. zbog davanja mita policiji da bi odustala od vršenja službene radnje.

Nauka i tehnologija

Prvi put u istoriji čovječanstva: Nova Vitlejemska zvijezda pojaviće se u božićnoj noći

Hapšenje je izvršeno juče prilikom kontrole automobila "folksvagen", a novčanica je uz potvrdu oduzeta, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Појачан саобраћај на граници

Gradovi i opštine

Pojačan saobraćaj na izlazu prema Hrvatskoj

Pronađeni državljani Avganistana i Turske upućeni su u migracioni centar u Bihaću.

Bihać

migranti

