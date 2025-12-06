Logo
Košarac: Opozicija uporno pokušava da na vlast dođe na krilima Šmita

SRNA

06.12.2025

13:03

Opozicija u Republici Srpskoj ostaće na toj poziciji jer uporno pokušava da na vlast dođe na krilima podrške Kristijana Šmita, a ne podrškom i izbornom voljom srpskog naroda, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je podsjetio na narodnu umotvorinu koja kaže da "ne pada snijeg da prekrije brijeg, nego da svaka zvjerka pokaže svoj trag", ocijenivši da su tako su i u slučaju "šljem" svi su pokazali svoj trag.

To što Igor Crnadak i ostatak opozicionih perjanica saosjećaju sa nelegitimnim Šmitom, Košarac kaže da to nije njegov problem, niti tema kojom će se baviti.

"Sud o tome će, kao i uvijek, dati građani Srpske, koji će ponovo pozicionirati opoziciju tamo gdje joj je mjesto - u opoziciji. Na toj poziciji opozicija će ostati upravo zbog činjenice da uporno pokušava da na vlast dođe na krilima Šmitove podrške, a ne podrškom i izbornom voljom srpskog naroda u Srpskoj", rekao je Košarac.

Dodao je da je to činjenica sa kojom Crnadak i ostatak opozicione ekipe ne mogu da se pomire.

S druge strane, istakao je Košarac, postoje činjenice sa kojima se srpski narod i nacionalno odgovorne politike Milorada Dodika i svih koji ih zastupaju, ne mogu pomiriti.

Košarac je naveo da te činjenice neumoljivo kažu da su predstavnici opozicije u Srpskoj priznali nelegitimnog Šmita, da su ga srdačno dočekivali u Banjaluci i da još srdačnije trče na sarajevsku adresu Emerika Bluma 1 po pamet.

"Te činjenice kažu da se opozicija /u/ Srpskoj uvijek opredijeli za konsultacije sa Šmitom u OHR-u, umjesto za konsultacije sa predstavnicima institucija Srpske. Te činjenice kažu da opozicija /u/ Srpskoj po nalogu Šmita uvijek bježi iz skupštinskih klupa kada Narodna skupština Republike Srpske odlučuje o važnim nacionalnim temama", naveo je Košarac na Instagramu.

Te činjenice, napomenuo je, kažu da se opozicija nikada nije suprotstavila političkom progonu legitimno i legalno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u režiji nelegitimnog Šmita.

"Te činjenice kažu da su poziciju nelegitimnog Šmita učvrstili oni koji ga podržavaju, dočekuju, moljakaju za pomoć i nadaju se njegovom antiustavnom i antidejtonskom intervencionizmu, kako bi ostvarili svoj političke ciljeve, počev od Crnatka pa nadalje", dodao je Košarac.

Istakao je da je to antisrpska agenda i izdajnička politika, ma koliko se trudili da je zamaskiraju lažima i kvazipatriotizmom.

