U Štutgartu danas tribina o Dejtonskom sporazumu

Tribinu "Dejtonski mirovni sporazum – 30 godina poslije: između mira, suvereniteta i evropskih integracija"organizuje predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj.
Učestvovaće ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
A predavanje će održati akademik Vitomir Popović i profesor Drago Vuković.
