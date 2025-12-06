Logo
U Štutgartu danas tribina o Dejtonskom sporazumu

06.12.2025

09:25

У Штутгарту данас трибина о Дејтонском споразуму

Tribinu "Dejtonski mirovni sporazum – 30 godina poslije: između mira, suvereniteta i evropskih integracija"organizuje predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj.

Učestvovaće ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

A predavanje će održati akademik Vitomir Popović i profesor Drago Vuković.

Dejtonski sporazum

Štutgart

