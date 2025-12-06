Logo
Kataklizma u Grčkoj: Ko ostane u ovom selu, rizikuje život

Telegraf

06.12.2025

10:08

Поплаве у Грчкој
Foto: YouTube/Screenshot/Proto Thema

Stanovnici sela Iperija u regionalnoj zajednici Larisa u Grčkoj primili su rano jutros poruku od nadležnih službi da se privremeno presele u grad Farsala zbog rizika od izlivanja rijeke Enipeas.

Civilna zaštita pozvala je građane u područjima blizu riječnog korita da budu u punoj pripravnosti, dok je u nekim slučajevima, uključujući Iperiju, preporučeno preventivno kretanje ka bezbjednijim mjestima, piše list "Katimerini".

Запалио се авион-06122025

Svijet

Avion planuo na aerodromu, hitno evakuisano 180 putnika

Lokalne vlasti su zabrinute zbog razvoja situacije, jer nivo rijeke i dalje opasno raste, uz rizik da budu pogođena i druga područja.

Slična upozorenja tako su izdata i za stanovnike Lefkija, Orfanasa, Ampelonasa, Filosa i Ilijasa.

U regionu Trikala takođe je na snazi stanje pripravnosti zbog obilnih padavina koje su dovele do nabujalih rijeka.

Rijeka Pinios izlila se sinoć iz svog korita na vrhuncu Valomandrija, ali je zamjenica guvernera Trikale Hrisa Dinti rekla da trenutna situacija ne izaziva zabrinutost.

Regionalni guverner Tesalije Dimitris Kuretas objasnio je da su se vode u Iperiji prelile u polja, ali da za 20 stanovnika sela ne postoji neposredna opasnost.

Жаба

Nauka i tehnologija

Potencijal za nova istraživanja: Žabe razvile mehanizme za blokiranje otrova

Snage regiona nastavljaju da prate razvoj situacije.

Ovo nije prvi put da se Iperija nalazi u "oku ciklona", jer stanovnici ponovo proživljavaju košmar poplave. Selo je pretrpjelo uzastopne i snažne udarce u bliskoj prošlosti, teško iskušano nevremenima "Danijel", "Elias" i "Diomidis", ali i ranije razornim "Ianosom", pri čemu su sjećanja na katastrofe i dalje svježa u lokalnoj zajednici.

Jedan mještanin tvrdi da godinama traže da se problem riješi jer su svake godine u opasnosti.

илу-завјесе-радијатор-дневни боравак-09112025

Savjeti

Video koji je mnoge ostavio u šoku: Najjeftinijim oblikom izolacije ugrijala kuću na -26

"Ne slušaju nas. Davimo se svake godine, živimo sa dušom u nosu i stalno dolazimo da gledamo rijeku, i kako nam kuća svake godine plavi. Je li to moguće, ljudi? Uradite nešto. Uradite nešto, napravite... neki projekat, neku branu. Očistite rijeke. Kakve su to stvari?", kazao je mještanin.

Grčka

Poplave

Komentari (0)
