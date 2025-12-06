Ruski PVO oborio 116 dronova

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je noćas 116 ukrajinskih dronova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

Ministarstvo je navelo da je 29 dronova oboreno iznad Rjazanjske oblasti, 27 iznad Voronješke, 23 iznad Brjanske, 21 iznad Belgorodske, šest iznad Tverske i po tri iznad Kurske i Lipecke oblasti.

"Dva drona oborena su iznad Tambovske oblasti, po jedan iznad Tulske i Orlovske oblasti", navedeno je u saopštenju.