Ruski PVO oborio 116 dronova

06.12.2025

08:37

Руски ПВО оборио 116 дронова

Ruska protivvazdušna odbrana oborila je noćas 116 ukrajinskih dronova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

Ministarstvo je navelo da je 29 dronova oboreno iznad Rjazanjske oblasti, 27 iznad Voronješke, 23 iznad Brjanske, 21 iznad Belgorodske, šest iznad Tverske i po tri iznad Kurske i Lipecke oblasti.

Svijet

Nesvakidašnji slučaj: Rodila blizance koji imaju različite očeve

"Dva drona oborena su iznad Tambovske oblasti, po jedan iznad Tulske i Orlovske oblasti", navedeno je u saopštenju.

Rusija

dron

odbrana

