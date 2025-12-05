Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

Ova mlada žena se tokom noći vratila kući nakon što su je karabinjeri otkrili u malenoj sobi u potkrovlju kuće njenog prijatelja Dragosa Geormeskua, smještene tek nekoliko metara od njenog doma u Nardou.

Nakon ljekarskog pregleda u bolnici, Tatiana je ponovno sa svojom porodicom.

Čini se kako je cijeli slučaj bio dobrovoljni bijeg od svijeta, piše Sky TG24.

Ključni pomak u istrazi dogodio se u četvrtak naveče, 4. decembra, kada su karabinjeri pronašli Tatianu u potkrovlju u kojem živi njezin prijatelj Dragos (30).

Ujedno, on je i posljednja osoba koja ju je vid‌jela prije nestanka. On je priveden na ispitivanje, a ispočetka se sumnjičilo da ju je poticao na samoubistvo.

Istraga, koju je koordinisao tužilac Đuzepe Kapoća, od samog se početka usredsrijedila na posljednje sate prije Tatianinog nestanka. Utvrđeno je da se tog poslijepodneva sastala s Dragosom u parku blizu svoje kuće. Razgovarali su o njenom planu da otputuje u Brešu kako bi se našla s bivšim dečkom. Dragos je potvrdio da su se "malo porječkali", ali i da su se rastali bez napetosti.

Nakon pronalaska, Dragos je istražiteljima objasnio pozadinu događaja.

"Ona je sve organizovala i tražila da joj pomognem jer je rekla da sam jedini kome vjeruje. Rekla mi je da je bila potištena i htjela se na neko vrijeme izolovati od svijeta, još nekoliko dana i onda bi se vratila kući", izjavio je on.

Njegovu priču potvrdila je i sama Tatiana, zbog čega se očekuje da će istraga uskoro biti zaključena.

Istražitelji su uspjeli rekonstruisati događaje zahvaljujući detaljnoj analizi više od četrdeset sati snimaka s nadzorne kamere koja je pokrivala ulaz u Dragosovu kuću.

Snimci od 24. novembra prikazuju dvije osobe kako ulaze u zgradu, ali zbog lošeg kvaliteta nije bilo moguće utvrditi njihov identitet - vid‌jele su se samo siluete.

Međutim, ključno je bilo to što od tog trenutka niko osim Dragosa nije zabilježen kako izlazi ili ulazi. To je istražitelje navelo na zaključak da je Tatiana cijelo vrijeme bila unutra.

Na osnovu toga, tužitelj je izdao nalog za pretragu, a karabinjeri su u potkrovlju zatekli Tatianu, koja se, prema njihovim riječima, mogla slobodno kretati.

Dragos Geormesku se danas obratio i javnosti, izrazivši žaljenje zbog svega što se dogodilo.

"Snažan obostrani osjećaj između mene i Tatiane, koji se učvrstio ovih dana, nije mi dopustio da u potpunosti shvatim posljedice ove naše avanture, koja je, ponavljam, bila zajednički dogovorena. Želio sam zaštititi Tatianu u njenim ličnim odlukama da promijeni život", poručio je pred kamerama.

Otkrio je da su se ovih jedanaest dana proveli dobro.

"Mirno. Među nama postoji naklonost. Nisam prisilio Tatianu da ostane, to je bila i njezina volja. Duboko sam žalostan i izvinjavam se roditeljima i rodbini Tatiane, pripadnicima oružanih snaga i sudijama, te cijeloj zajednici", dodao je.

Tatianin brat Vladimir izjavio je kako porodica ne želi vršiti pritisak na nju.

"Kad me vid‌jela, zagrlila me, bila je očito prestrašena. Fizički je bila malo loše. Prepoznala me. Pustićemo je da progovori kad se bude osjećala bolje", rekao je brat.

Oglasio se i njen otac Rino Tramatjere koji je kratko je poručio: "U ovom trenutku proživljavam svoj Božić unaprijed."

Tatiana i Dragos jutros su, 5. decembra, ponovno ispitani kako bi se razjasnili svi detalji slučaja. Za istražitelje je sada gotovo sigurno da se radilo o dobrovoljnom odlasku, a pravosuđe će odlučiti postoje li elementi krivičnog d‌jela.